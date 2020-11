Begin dit jaar waarschuwde hij al voor 'die vreemde infectieziekte' en nu heeft hij een nieuw boek geschreven over het sportjaar 2020. Knack zocht de alom geloofde Nederlandse sportjournalist op. Een voorsmaakje.

En zeggen dat 2020 zo'n mooi sportjaar beloofde te worden. Naast de gebruikelijke evenementen verlekkerden we ons op het EK voetbal en de Olympische Spelen. Het coronavirus haalde het allemaal onderuit. De competities die wel doorgingen, voelden onwerkelijk. Sportliefhebber Mart Smeets was er niet gelukkig mee. 'De sport eiste met grote vanzelfsprekendheid een voorrangspositie op, en men ging daar nog op in ook', zegt de Nederlandse sportjournalist, nu vier jaar weg bij de NOS. 'Ik vind het vreemd dat niemand dat ter discussie stelt. Alsof de wereld stopt met draaien wanneer er geen Champions Leaguefinale wordt gespeeld. We beleven een tijd zonder zekerheden waarvan het einde niet in zicht is. Het is toch van de zotte dat uitgerekend sport zo belangrijk blijkt te zijn dat het zich daaraan onttrekt.'

Aster Vranckx, een achttienjarig Belgisch voetbaltalent, zei in Knack dat hij momenten van vertwijfeling kent bij het zien van de lege tribunes voor de aftrap: 'Waar zijn we mee bezig?'

Mart Smeets: 'Een jongen van 18 die dat al snapt, heeft een streep voor op de vele sportbonzen die het niet zien. Of niet willen zien. De beleving in het stadion is afwezig. Voor de kijker thuis krijg je het niet leuk, dus wat moet je dan? Ik zeg: we moeten wachten tot de wereld weer normaal is. Hopen op een vaccin en dat het virus voorgoed gaat slapen. Dus even geen sport: zou dat kwaad kunnen?'

Géén sport?

Smeets: 'Daar moeten we op z'n minst ernstig over nadenken. Maar het zal niet gebeuren, hoor. Want natuurlijk gaat het om geld, zoals bijna altijd en overal. De sportwereld heeft maar één doel: doorgaan. Het koste wat het wil. Empathie is de sportwereld vreemd en al helemaal de leiders van de sport. Al maanden zie ik voetballers elkaar in de armen vallen wanneer ze scoren in lege, doodse stadions. Terwijl u en ik niet bij onze moeder op bezoek mogen, knuffelen voetballers zich krom. We moeten dat maar normaal vinden.

We weten niets over wat corona doet, maar we roepen wel al dat de voetbalcompetitie in volle glorie moet verdergaan.

'Ik heb te doen met sporters die een lange weg aflegden om op de Olympische Spelen te raken. Nu roept men: 'Wacht nog even tot 2021, dan kunnen we heus naar Tokio!' Ik weet niet of dat ervan komt, hoor. Voor die atleten is dat een zware tegenvaller. Je moet dat verwerken als een volwassen man, of vrouw. Een heleboel dingen kunnen nu even niet. Alle kroegbazen ter wereld roepen: 'Wat een onzin dat wij moeten sluiten!' Nee, dat is geen onzin. Dat is logisch. Wij moeten allemaal met die logica leren leven, ook al doet het pijn. Waarom zou sport voorgaan?'

Het geduld lijkt op. Zodra de cijfers weer de goeie kant op evolueren...

Smeets: '... moeten de cafés open, willen we weer uit dansen en dienen die voetbaltribunes zo snel mogelijk vol te lopen. Hoe beter het gaat, hoe minder men naar virologen luistert: let maar op. En daar komt de derde golf al aan.

'Basketbalclub Golden State Warriors nam een wiskundige in dienst om te berekenen hoe hun stadion maximaal gevuld kan worden, zonder de afstandsregels te schenden. Ik vind dat triest. Dat je daar nu aan denkt! De wereld blijft heus draaien zonder dat er fans in de tribunes zitten. Sterker nog, de wereld kan heus zonder basketbal.

'Op dit moment zijn we vooral doden aan het tellen, maar ik geef u op een briefje dat in 2021 schrijnende persberichten zullen worden geschreven over de langetermijneffecten van corona. Er zijn mensen die het virus opliepen in april en nog steeds als een zachte handdoek op de bank liggen. We weten niets over wat corona doet, maar we roepen wel al dat de voetbalcompetitie in volle glorie moet verdergaan. Welke lelijke verrassingen heeft dat virus nog in petto? Ze wanen zich onkwetsbaar, maar ook jonge, sterke sporters kunn en naar de kloten gaan. Het is niet omdat we het ons niet kunnen voorstellen dat het niet zal gebeuren.'

Lees het volledige interview met Mart Smeets in Knack van 25 november of in de Plus-zone.

