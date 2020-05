Kan het gebrek aan voetbal en wielrennen helpen om verlost te geraken van een verslaving aan gokken op sportwedstrijden?

Uit een onderzoek van de Druglijn in 2016 bleek dat maar liefst 467.081 Belgen (5,2 procent) ouder dan 18 jaar risicovolle (4,3 procent) of problematische (0,9) gokkers zijn.

Ook de bedragen waarvoor gespeeld wordt, liggen steeds hoger. Zo berekende De Tijd dat de online gokinzetten tussen 2014 en 2017 verdubbelden van 88,3 naar 170 miljoen euro. In 2018 zetten 300.000 landgenoten samen maar liefst 334 miljoen euro in op voetbalwedstrijden op het WK in Rusland.

Uit het onderzoek van de Druglijn bleek ook dat amper 14 procent van de probleemgokkers zelf hulp zoekt. 'Het is belangrijk om te begrijpen dat gokken een gedragsverslaving en geen middelenverslaving is zoals bij drugs en alcohol', zegt verslavingsdeskundige Helene Key.

'Als iemand drugs gebruikt, krijgt hij daar een heel goed gevoel van. Maar eens de dopamine uit het lichaam verdwenen is, gaat de gebruiker zich slecht voelen. Een gokverslaafde krijgt geen negatieve feedback van zijn lichaam, waardoor iemand met een gokproblematiek veel minder snel hulp zal zoeken. Vaak zijn het ouders, partners of kinderen die hulp inroepen voor verslaafden.'

Erg moeilijke periode

Kan deze sportluwe periode hulp bieden voor mensen die verslaafd zijn aan gokken op sportwedstrijden? 'Recreatieve gokkers zullen in deze periode misschien ontdekken dat ze geen probleem hebben', zegt Key. 'Die mensen spelen doorgaans voor relatief lage bedragen op hun favoriete ploegen of competities en merken nu dat ze ook perfect kunnen leven als dat even niet kan.'

'Maar voor mensen met een verslavingsproblematiek is dit net een erg moeilijke periode. Ze zitten thuis en hebben weinig om handen of worden geconfronteerd met zichzelf. Dan is de verleiding heel groot om uit die realiteit te proberen ontsnappen.'

'Stoppen lost ook maar 20 procent van het probleem op. Die andere 80 procent zitten hem in het aanpakken van het gedrag van de gokker.'

Wit-Rusland

Key maakt de vergelijking met een alcoholverslaving. 'Het brein zoekt naar andere manieren om een verslaving te kunnen botvieren. Wat doet iemand die normaal pintjes drinkt nu de cafés gesloten zijn? Die rijdt naar het tankstation en grijpt naar een fles wodka.'

'Mensen die nu niet op voetbalwedstrijden kunnen gokken, zullen bijvoorbeeld hun heil zoeken in casinospelen of beginnen gokken op de weinige competities waar wel nog gevoetbald wordt.'

Een bewering die bevestigd wordt op de sociale media. In Facebookgroepen waar tot voor enkele weken goktips werden uitgewisseld over wedstrijden in de Jupiler Pro League, La Liga en de Eredivisie zijn de gespreksonderwerpen nu de Wit-Russische voetbalcompetitie en het tafeltennis in Rusland.

