Het protocol moet het mogelijk maken om in veilige omstandigheden voetbalwedstrijden met meer dan 400 supporters te organiseren in 1A en 1B. Het protocol zou wel pas van kracht worden voor het weekend van 11 tot 14 september.

Vlaams minister Ben Weyts had zondag al meegedeeld dat het protocol voor voetbalwedstrijden met meer dan 400 toeschouwers klaar is. Maandag werd het protocol formeel gevalideerd met de sportministers van de andere gemeenschappen.

Het komend weekend komt echter nog te vroeg. Het protocol zal niet in werking treden voor het weekend van 11 en 14 september. Tussen die twee speeldagen is er een interlandbreak waarin de Rode Duivels twee wedstrijden in de Nations League afwerken.

De voetbalclubs moeten nu een specifiek draaiboek voorleggen in functie van hun stadion. De lokale overheden en de bevoegde minister moeten vervolgens nog het licht op groen zetten.

Het protocol werd uitgewerkt door een werkgroep met vertegenwoordigers van de Pro League, de voetbalbond, de kabinetten van de Vlaamse en Waalse Ministers van Sport, de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse zaken, de Federale Politie, de lokale politie en clubs.

Het protocol beschrijft uitvoerig de procedures en maatregelen die clubs moeten respecteren wanneer ze meer dan 400 supporters willen ontvangen. Wachtrijen moeten vermeden worden, elke bubbel moet anderhalve meter afstand houden van de andere, het publiek moet in aparte tijdvakken binnen en buiten gaan, mondmaskers zijn verplicht, overal moet gratis ontsmettingsmiddel staan, enzovoort.

