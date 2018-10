Sportpsycholoog Jef Brouwers: 'Refs zijn klaar voor het voetbalweekend'

De Belgische scheidsrechters zijn dinsdag voor het eerst sinds het fraudeonderzoek in het Belgisch voetbal losbarstte samengekomen voor een oefensessie in Tubeke. Sportpsycholoog Jef Brouwers was er ook aanwezig voor een praatsessie met de refs. 'Ze zijn klaar voor komend weekend', aldus Brouwers.