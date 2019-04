Staat Jupiler Pro League deze zomer voor ongeziene trainerscarroussel?

In de dug-outs van de eerste klasse kondigt zich een hete zomer aan. Meer dan de helft van de T1-tenues zal opnieuw naar de kleermaker gebracht moeten worden.

Luik is anders, Luik houdt ervan zijn originaliteit te benadrukken, zoals met de benaming Vurige Stede. Als oord van permanente passie beleeft Sclessin nu wel bijzondere dagen, op zoek naar een stabiliteit die in het altijd kokende rouche bloed nochtans meer op een virus lijkt. Voor de eerste keer sinds Guy Luzon begint een coach van Standard aan zijn tweede opeenvolgende seizoen op de Luikse bank. Het project van Michel Preud'homme bevindt zich nog in een embryonaal stadium en samen met Emilio Ferrera is hij al bezig met de verfijning van de plannen voor een tweede, ambitieuzer seizoen.

...