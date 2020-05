De stad Brussel is geen voorstander van een finale van de Croky Cup tussen Antwerp en Club Brugge met publiek indien die zou doorgaan op 1 of 2 augustus.

'In de huidige situatie is dat ondenkbaar', laat het kabinet van Brussels schepen van Sport Benoit Hellings (Ecolo-Groen) donderdag weten aan Belga.

Het Nieuwsblad schreef eerder donderdagavond dat de stad Brussel een bekerfinale met publiek verbiedt. Het kabinet van schepen Hellings nuanceert dat het gezien de huidige situatie ondenkbaar is dat een finale met een vol stadion fans kan gespeeld kan worden op 1 of 2 augustus, aangezien de federale overheid massa-evenementen tot en met 31 augustus heeft verboden. Over een mogelijke finale achter gesloten deuren wordt nog niet gesproken.

'De officiële aanvraag van de Koninklijk Belgische Voetbalbond om de organisatie van de finale te bespreken, moeten we nog ontvangen. We verwachten die aanvraag binnenkort', laat Els Wauters, woordvoerster van schepen Hellings weten. Indien de bekerfinale nog gespeeld wordt, moet dat voor 3 augustus. Voor die datum moet België zijn Europese deelnemers meedelen aan de UEFA.

Antwerp, de vierde in de stand van de Jupiler Pro League, wil de finale van de Croky Cup nog graag spelen, omdat het bij bekerwinst een beter Europees ticket bemachtigt dan Charleroi, derde in de stand. De Bekerwinnaar plaatst zich immers rechtstreeks voor de groepsfase van de Europa League.

