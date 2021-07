Ligue 1-club Stade Brest heeft dinsdag de komst van linksachter Jere Uronen aangekondigd. De 27-jarige Fin komt over van Racing Genk, waar hij nog een contract voor één seizoen had.

Uronen was jarenlang een vaste waarde bij Racing Genk en was basisspeler in de ploeg die de landstitel veroverde in het seizoen 2018-2019. Sinds zijn komst in januari 2016, van bij het Zweedse Helsingborgs, speelde Uronen 169 officiële duels voor de Limburgers, waarin hij zes keer scoorde en veertien assists gaf. Het voorbije seizoen was hij, mede door blessureleed, niet altijd meer een basisspeler. Hij kwam uiteindelijk toch nog tot 23 wedstrijden.

Na het seizoen speelde hij met Finland het EK voetbal. Hij kwam daarin in alle groepswedstrijden, ook die tegen de Rode Duivels, aan de aftrap. Finland overleefde op haar eerste EK de eerste ronde niet.

Afgelopen zaterdag speelde Uronen bij wijze van afscheid nog 26 minuten mee in verloren Supercup op het veld van Club Brugge (3-2). Hij scoorde daarin in de slotminuut nog de aansluitingstreffer voor de Limburgers. Brest beëindigde de Ligue 1 vorig jaar als zeventiende.

Uronen was jarenlang een vaste waarde bij Racing Genk en was basisspeler in de ploeg die de landstitel veroverde in het seizoen 2018-2019. Sinds zijn komst in januari 2016, van bij het Zweedse Helsingborgs, speelde Uronen 169 officiële duels voor de Limburgers, waarin hij zes keer scoorde en veertien assists gaf. Het voorbije seizoen was hij, mede door blessureleed, niet altijd meer een basisspeler. Hij kwam uiteindelijk toch nog tot 23 wedstrijden. Na het seizoen speelde hij met Finland het EK voetbal. Hij kwam daarin in alle groepswedstrijden, ook die tegen de Rode Duivels, aan de aftrap. Finland overleefde op haar eerste EK de eerste ronde niet. Afgelopen zaterdag speelde Uronen bij wijze van afscheid nog 26 minuten mee in verloren Supercup op het veld van Club Brugge (3-2). Hij scoorde daarin in de slotminuut nog de aansluitingstreffer voor de Limburgers. Brest beëindigde de Ligue 1 vorig jaar als zeventiende.