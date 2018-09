Stadiondossier KV Kortrijk: Opvallend masterplan, maar geen spoor van Vincent Tan

Het grootste nieuws is: het plan voorziet in een echt voetbalstadion (van 15.000 toeschouwers met daarin ook een staantribune) en dus los ervan een multifunctioneel gebouw van 55.000 vierkante meter dat plaats kan bieden aan maakateliers, toonzalen, horecabedrijven, recreatie en kantoren. Er is ook nog ruimte voor eventuele inplanting van een hotel. Tussen het stadion en het multifunctionele gebouw komt er een groot plein met een vijver. Met onder meer een stalling voor zo'n 2500 fietsen in het stadion en ook nog een voor 700 fietsen...