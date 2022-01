Club Brugge is maandagochtend op winterstage naar Marbella vertrokken waar blauw-zwart zich de komende dagen zal voorbereiden op de tweede seizoenshelft. Dat gebeurde zonder zes spelers die positief testten op corona, Ignace Van der Brempt die in quarantaine moet en Wesley die terugkeerde naar Engeland.

De positief geteste spelers zijn Matej Mitrovic, Kamal Sowah, José Izquierdo, Senne Lammens, Noah Mbamba en Ruben Providence. Zij zullen dus niet deelnemen aan de stage in het Spaanse Marbella. Ook Ignace Van der Brempt past, als hoogrisicocontact, voor de winterstage. Club moet het in Spanje eveneens stellen zonder Philippe Clement, die op het punt staat trainer te worden van AS Monaco.

De West-Vlamingen zouden niet bij de pakken blijven zitten en al volop werk maken van een opvolger. In de gespecialiseerde pers duikt de naam op van Alfred Schreuder. De 49-jarige Nederlander diende in oktober mee op te stappen bij FC Barcelona als assistent van Ronald Koeman. Eerder werkte hij zes jaar lang bij Twente, onder meer als hulptrainer van Michel Preud'homme en ook een seizoen als hoofdtrainer.

Club maakte daarnaast bekend dat de huurovereenkomst met Wesley Moraes werd beëindigd. Blauw-zwart huurde de 25-jarige Braziliaan, die eerder al van 2016 tot 2019 voor Club voetbalde, sinds eind augustus voor een seizoen van Aston Villa. De terugkeer van Wesley kende echter geen groot succes en de spits kreeg nauwelijks speelminuten.

