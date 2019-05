Standard Luik moet twee keer een boete van 3.500 euro boete betalen, nadat supporters in de thuiswedstrijden tegen RSC Anderlecht en KRC Genk de intussen beruchte 'Puta'-gezangen hadden gezongen. Dat besliste de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

De Clasico tegen Anderlecht in Play-off 1 werd op 12 april na 31 minuten stilgelegd bij een 2-0 stand. Daar draagt paars-wit de verantwoordelijkheid voor en de disciplinaire gevolgen van, maar ook supporters van Standard maakten het bont. Voor aftrap staken ze Bengaals vuur af, wat hen op een boete van 3500 euro kwam te staan. Maar de match delegate maakte in zijn verslag ook gewag van spreekkoren. Tot drie keer toe scandeerden Luikse fans 'Puta Anderlecht', vooral vanuit tribune 3.

Een week later (19 april) maakten ze zich tegen leider KRC Genk (1-3) opnieuw schuldig aan spreekkoren. Zo kreeg scheidsrechter Van Driessche het zwaar te verduren, omdat hij op slag van rust geen strafschop floot in het voordeel van Standard. Op het uur weerklonk opnieuw 'Puta Racing Genk' uit tribune 3.

Ook in de reguliere competitie zongen ze die verachtelijke leuze op aansporen van ex-speler Luyindama, wat de Rouches toen al op 1000 euro kwam te staan.

Standard stuurde vrijdag, toen de zittingen over de spreekkoren tegen Anderlecht en Genk plaatsvonden, zijn kat naar de Geschillencommissie Hoger Beroep. Bondsprocureur wilde zijn vordering - telkens 3500 euro - daarom verhogen met 1500 euro, maar daar ging het disciplinaire orgaan niet op in. De boetes van 3500 euro, 7000 euro in totaal dus, werden wel bevestigd. 'De gezangen dragen manifest een kwetsende en beledigende boodschap', luidde het vonnis.

'Chevalier enculé'

Royal Excel Mouscron moet een boete van 1000 euro betalen, nadat Henegouwse supporters in de derby op het veld van KV Kortrijk liederen hadden gelanceerd tegen de flamboyante KVK-speler Teddy Chevalier.

Op de openingsspeeldag van play-off 2 moest Moeskroen naar KV Kortrijk. De derby op 30 maart werd gewonnen met 3-1 door de Kerels, mede dankzij een doelpunt van Teddy Chevalier. De opvallende Fransman werd in minuut 53 zwaar op de korrel genomen door de meegereisde Moeskroen-supporters. Enkele Henegouwse fans zongen een minutenlang 'Chevalier enculé'.

De match delegate nam het incident op in zijn verslag, waarop het Bondsparket de vervolging instelde en een boete van 1000 euro eiste als sanctie.

Volgens Moeskroen ging het louter om een ludieke actie, maar de Geschillencommissie Hoger Beroep bevestigde de sanctie. 'De woorden dienen om Chevalier te kwetsen', oordeelde de disciplinaire instantie.