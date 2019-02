Standard - Anderlecht revisited: en toen stond plots Zidane op het veld

In de hoofdrol: Constant Vanden Stock, Zinédine Zidane, Dieumerci Mbokani

20/04/2008 / Standard - Anderlecht 2-0 / competitie / Doelpunten: 54' Dieumerci Mbokani (0-1), 77' Dieumerci Mbokani (2-0)

Er wordt gezegd dat de aanwezigheid van Zinédine Zidane, die opgetrommeld werd om voor de aftrap de Gouden Schoen te overhandigen aan Steven Defour, de spelers van Anderlecht nagenoeg verstijfd heeft. Wat had Zizou te zoeken op Standard? De Rouches begonnen met een psychologisch voordeel aan de match die moest uitmonden in de eerste titel in 25 jaar. Het weekend begon slecht voor Anderlecht want de dag ervoor had Constant Vanden Stock zijn laatste adem uitgeblazen.

Na enkele matchen in het nieuwe seizoen had Herman Van Holsbeeck al profetische woorden uitgesproken. 'Dieumerci Mbokani is momenteel heel goed bezig, maar hij moet nu bevestigen. Mocht hij Standard de titel schenken, zou dat willen zeggen dat we een blunder hebben begaan.' Dieu heeft de woorden van zijn ex-manager goed gelezen want er valt die 20e april niets tegen te beginnen. Hij scoort twee keer en hij doet Standard inderdaad de titel cadeau. Van Holsbeeck voelt zich achteraf verplicht om andermaal zijn mening te geven over het Mbokani. 'Het was geen gemakkelijke jongen. Je moest er dag en nacht mee bezig zijn. Maar misschien hadden we geduldiger moeten zijn met hem. We kunnen hier enkel lessen uit trekken.'

Video: