Voetbalclub Standard zet de samenwerking met CEO Alexandre Grosjean in onderling overleg stop. Dat bevestigen de Rouches vrijdag.

Grosjean bekleedde de functie van CEO sinds juni 2018. Daarvoor was hij COO bij de Luikenaars. Hij zetelde in het bestuur sinds 2015.

'Onze club wil hem hartelijk bedanken voor zijn loyaliteit, toewijding en eerlijkheid tijdens zijn ambtstermijn bij Standard de Liège en wenst hem het beste toe in zijn verdere professionele carrière', klinkt het in een korte mededeling op de website van Standard.

Voorzitter Bruno Venanzi neemt de functies van Grosjean ad interim over samen met Pierre Locht, directeur van de jeugdacademie.

Standard staat met 29 punten uit 27 wedstrijden op een erg teleurstellende 14e plaats in het klassement.

