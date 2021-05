Standard heeft zaterdagavond op de tweede speeldag in de Europe Play-off in eigen huis met 2-1 (rust: 0-1) gewonnen van AA Gent.

Beide teams misten vorig weekend hun start in deze Europe Play-off - Standard ging zwaar met 6-2 onderuit bij KV Oostende en Gent geraakte in eigen huis niet voorbij KV Mechelen - en hadden dus iets recht te zetten op deze tweede van zes speeldagen.

Gent schoot het beste uit de startblokken op Sclessin en opende op het kwartier reeds de score met een rake schuiver van Roman Bezus, na een knappe doorsteekpass van Alessio Castro-Montes. Het bleek een van de weinige hoogtepunten in een magere eerste helft.

Eenzelfde scenario na de pauze, maar dan in het voordeel van de Rouches, die na een kwartier in de tweede helft langszij kwamen. Tapsoba legde met de borst af voor Selim Amallah, die knap afwerkte: 1-1. Een kwartier voor affluiten trapte Michel Ange Balikwisha de winnende treffer tegen de netten.

Gent kreeg nadien nog een uitstekende kans op de gelijkmaker, maar Vadis Odjidja miste de elfmeter. Gent (26 punten) blijft zo achter met één op zes en moet zijn tweede plaats in de stand afstaan aan Standard (28 punten). Leider KV Oostende gaat zondagavond op bezoek bij KV Mechelen.

