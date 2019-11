Standard heeft in de Europa League in eigen huis in extremis met 2-1 gewonnen van het Duitse Eintracht Frankfurt, de halvefinalist van vorig seizoen. AA Gent won met 1-3 in Wolfsburg.

Door de belangrijke zege gaan de Rouches met nog slechts twee speeldagen voor de boeg voorbij Frankfurt in groep F. Beide teams tellen na vier speeldagen zes punten, maar de tweede plaats is voor de Rouches omdat ze tot nu toe één keer meer gescoord hebben.

Op de eerstvolgende speeldag gaat Standard op 28 november op bezoek bij Vitoria Guimaraes, terwijl Frankfurt op bezoek gaat bij leider Arsenal.

Wedstrijdverslag

De studieronde op Sclessin duurde net iets meer dan een halfuur, nadien gebeurde er op een kwartier wel meer dan genoeg om de achttienduizend Standard-supporters de eerste herfstkou van het jaar te doen vergeten. Na een knal van Gojko Cimirot moest de bezoekende doelman Frederik Rönnow zich helemaal strekken om de thuisploeg van de openingstreffer te houden.

De beste kans in de eerste helft was echter voor de bezoekers. André Silva leek niet meer te kunnen missen, maar deed het toch: zijn kopbal strandde op de paal na mistasten in de Luikse verdediging. Aan de overzijde was Duje Cop even later net niet scherp genoeg om bij een diepe bal te kunnen.

De tweede helft startte met heel wat meer Luikse druk naar voren en het duurde dan ook niet al te lang vooraleer de verdiende voorsprong op het bord stond. Renaud Emond verlengde aan de eerste paal een hoekschop tot bij Zinho Vanheusden, die aan de tweede paal maar binnen te knikken had. Voor de duurste inkomende transfer ooit in de Belgische competitie was het de eerste treffer in Europa.

Schuin voor doel had Emond het enkele minuten later moeten afmaken, maar de Luikse prijsschutter besloot voorlangs.

De inbreng van de Japanner Daichi Kamada leek in Luik de 'gamechanger' voor de bezoekers. De ex-Truienaar stond nog maar net op het veld toen hij op de rand van de zestien onderuit geschopt werd door Kostas Laifis, die er een gele kaart voor kreeg. Op de daaropvolgende vrije trap schoof Filip Kostic de gelijkmaker in doel.

Frankfurt leek herboren en Laifis ontsnapte luttele minuten later al aan een tweede geel, na een fout op de doorgebroken Sebastian Rode.

Scheidsrechter Matej Jug was echter volledig de pedalen kwijt: pas op aangeven van zijn lijnrechter floot hij voor een overtreding en nadien stak hij het gele karton onder de neus van Cimirot.

De wedstrijd leek op een draw af te stevenen en net toen niemand het nog voor mogelijk hield prikte invaller Maxime Lestienne toch nog de 2-1 tegen de netten.

AA Gent neemt leiding in groep I

AA Gent heeft donderdag de leiding genomen in groep I door met 1-3 (rust 1-0) te gaan winnen op het veld van het Duitse Wolfsburg. De Buffalo's tellen nu acht punten uit vier wedstrijden. Wolfsburg volgt met vijf punten. Het Oekraïense Oleksandriya en het Franse Saint-Etienne, die donderdag 2-2 gelijkspeelden sluiten de groep af met allebei drie punten. Alleen als Saint-Etienne en Oleksandriya allebei hun laatste twee wedstrijden winnen, grijpt Gent nog naast een plaats in de zestiende finales.

De wedstrijd begon niet goed voor de Gentenaren. Wolfsburg startte sterk en na twintig minuten kon Joao Victor hard binnen knallen voor de 1-0. Gent moest even bekomen en kon pas na de rust reageren. Roman Yaremchuk nam een slecht weggewerkte bal in één tijd heerlijk op de slof en liet doelman Pavao Pervan kansloos (50.).

Na 65 minuten mocht de Belgische ploeg opnieuw vieren. Laurent Depoitre klom hoog met zijn voet en werkte de hoekschop van Vadis Odjidja handig binnen. Gent toonde zich efficiënt en een kwartier voor tijd maakte Michael Ngadeu-Ngadjui er 1-3 van, op alweer een hoekschop. Wolfsburg dreigde nog wel en zag onder meer een poging op de lijn gered worden door Odjidja, maar kon de Gentse overwinning niet meer vermijden.