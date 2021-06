Na het laatste fluitsignaal van een bijzonder woelig seizoen trekt Alexandre Grosjean zijn scheenlappen aan om de tackles op te vangen. De CEO van de Rouches is een man van zijn woord en profiteert van de gelegenheid om enkele openstaande rekeningen te vereffenen.

Zelfs in Luik, niet ver van de befaamde uitgaanswijk Le Carré - waar de romantiek van vergankelijke aard is - , zijn de mensen na het verstrijken van een bepaalde wachttijd even vergevingsgezind als in de rest van het land. Twee jaar na het laatste interview met Razvan Marin in de jeugdacademie, die intussen een andere naam draagt, mag Sport/Voetbalmagazine weer aanbellen op Sclessin voor een onderhoud met Alexandre Grosjean, die een kantoor betrekt aan het einde van een kronkelende gang.

Alexandre Grosjean: 'Het seizoen was vervloekt. We wisten dat het lastig zou worden door covid, maar het mag geen excuus zijn want iedereen werd met dezelfde moeiljkheden geconfronteerd. Eerst waren er die negen positieve gevallen net voor de groepsfase van de Europa League, daarna de blessure van Zinho Vanheusden. Dat was verschrikkelijk voor die jongen, maar ook voor de club. We zaten met een spitsenduo dat totaal niet productief was en enkele andere elementen hebben het werk van Philippe Montanier bemoeilijkt. 'Na de komst van Mbaye Leye werd ons seizoen opgevrolijkt met de bekerfinale. Er moest tijd overgaan om die nederlaag te slikken en het verklaart voor een deel onze mislukte play-offs. Op het einde van de rit eindigen we achtste en dat is Standard onwaardig.' Het rapport van Mbaye Leye komt net boven de middelmaat uit. Wat heeft jullie overtuigd om toch met hem door te gaan? Grosjean: 'Eerst en vooral was er dat formidabele parcrous in de beker van België. Daarnaast is het voor een coach niet evident om tijdens het seizoen over te nemen en aan zijn werk te beginnen zonder voorafgaande voorbereiding met het bestuur. Nu, we merken dat hij de intentie heeft om zijn steentje bij te dragen aan het geheel.' Het is dus iemand die meedenkt met de club en zich niet alleen bezighoudt met zijn ploeg? Grosjean: 'Zijn toewijding en vechtlust zijn eigen aan de club. Soms speelt het hem parten of kan het verkeerd geïnterpreteerd worden, maar ik ben blij dat we een trainer hebben die zich eindelijk uitdrukt zoals ik zou willen dat iemand zich uitdrukt. Ik ben hier zes jaar geleden aangekomen en veel mensen verweten mij dat ik niet uit het voetbalmilieu kwam. Ik heb mij te vaak ingehouden, maar nu treed ik in de arena met Mbaye. Ik wil aan de spelers tonen wat het betekent om een speler van Standard te zijn. Met Mbaye, Patrick Asselman, Eric Deflandre en Jean-François Gillet hebben we voortaan een staf die bijna uitsluitend samengesteld is uit oud-spelers die met rood gebrandmerkt zijn. Op elke verdieping werken er mensen die versmolten zijn met Standard. Het wil niet zeggen dat we geen fouten meer zullen maken, maar onze enige doelstelling is het welzijn van de club garanderen.' Heeft u geen spijt dat de contractverlenging van Leye er kwam voor de play-offs?Grosjean: 'We hebben het contract bewust opengebroken voor de start van de play-offs, want we wisten niet hoe de groep zou reageren na de bekernederlaag. Er zat een strategie achter. We wilden ons vertrouwen in het werk van Mbaye uitspreken en aangeven dat we met hem wilden doorgaan ongeacht wat er in de laatste wedstrijden zou gebeuren.' Wat mogen we volgend seizoen van Standard verwachten? Grosjean: 'We hebben drie belangrijke doelen: zo snel mogelijk een financieel evenwicht terugvinden, jongeren blijven opleiden waarvan er sommigen in het A-elftal moeten doorbreken en opnieuw een Europees ticket grijpen. Standard moet zo veel mogelijk op het Europese podium staan.' Standard is verstoken van Europees voetbal. Hoe zullen jullie te werk gaan om weer financieel gezond te zijn? Grosjean: 'De loonmassa moet naar beneden. We zijn een jaar geleden begonnen en we zitten intussen aan een verlaging van dertig procent. We hebben een aantal tools die ons toelaten om alles beter te beheren.' Door het basissalaris te verminderen en de premies te verhogen? Grosjean: 'Ik ben voorstander van het meritocratiemodel. Het slaat nergens op om iemand royaal te betalen om niets te doen. Het is beter om het vaste gedeelte te matigen en het variabele gedeelte op te trekken. Zorg ervoor dat de club goede resultaten haalt en je zult beter de kost verdienen.' Ondanks de besparingen heeft Standard vers geld nodig. Zijn jullie verplicht om deze zomer spelers te verkopen? Grosjean: 'Het wegvallen van Europese recettes zal er flink inhakken. We zullen onze creativiteit moeten aanwenden tijdens de mercato. Spelers verkopen die een grote verkoopwaarde hebben, gecombineerd met bedachtzame transfers zoals die van João Klauss. Ik denk dat we op commercieel vlak ook efficiënter gewerkt hebben; denk maar aan het partnership met Adidas.' Is de moeilijke financiële situatie het gevolg van de verschillende petten die Michel Preud'homme mocht dragen vanaf 2018? Grosjean: 'De terugkeer van Preud'homme is het beste wat Standard kon overkomen. Daar is iedereen het over eens. We kwamen uit een seizoen met een Ricardo Sá Pinto, met wie de relatie op de lange termijn onhoudbaar geworden zou zijn. Het vervolg van zijn carrière bewijst ons gelijk. Michel heeft met de hulp van Benjamin Nicaise meteen een bepaalde structuur neergezet. We eindigden derde en hij heeft voor stabiliteit gezorgd... Bon, geleidelijk aan zijn we gaan beseffen dat te veel verantwoordelijkheden geven aan dezelfde persoon niet de juiste manier van werken is. Niet voor hem en niet voor de rest van het personeel.' In de periode daarvoor had Bruno Venanzi er een gewoonte van gemaakt om de macht te verdelen over verschillende personen. Axel Lawarée en Daniel Van Buyten, Van Buyten en Olivier Renard, Renard en Preud'homme... Functioneerde dat beter? Dat bracht situaties met zich mee waarbij iedereen zich een succes wilde toe-eigenen en diezelfde mensen elkaar met de vinger wezen bij een mislukking. Grosjean: 'We zullen ons te pletter rijden, mochten we denken dat één persoon de waarheid in pacht heeft. Iedereen moet goed aan elkaar hangen als je met een beperkte groep werkt. Iedereen deelt mee in het succes en we zijn ook allemaal aansprakelijk bij een misser. Een recent voorbeeld is de aanstelling van Montanier. Ik blijf ervan overtuigd dat hij een goede coach is, maar het was een vergissing omdat de goede resultaten uitbleven. En het gaat dus om een gedeelde verantwoordelijkheid. 'Nu is alles wel duidelijker georganiseerd. Bruno Venanzi heeft zich nu omringd met drie sleutelfiguren, die het directiecomité vormen. Pierre Locht, die de jeugdopleiding managet, Benjamin Nicaise , die zich op het sportieve focust, en ikzelf die het dagelijkse beheer in handen heeft. We nemen alle beslissingen samen en dat is een gezondere werksituatie dan voeger.' Was dat niet meer het geval toen Preud'homme alleen aan het stuur zat en in de zomer van een mercato ter waarde van 30 miljoen euro realiseerde? Grosjean: 'Nogmaals: je moet alles in de juiste context plaatsen. Het eerste seizoen met Preud'homme was een sportief succes en dankzij hem maakten drie vooraanstaande spelers - Christian Luyindama, Moussa Djenepo en Marin - enorme progressie. De waarde van die spelers is toen gestegen en we hebben er een mooie prijs voor gekregen. 'De voorzitter had daarna twee opties: het geld laten slapen of voorrang geven aan de club en het kapitaal herinvesteren om nieuwe stappen te zetten. We waren achtereenvolgens tweede en derde geëindigd en we mochten het momentum om op de titel te mikken niet voorbij laten gaan. Op zich was het geen slecht idee; niemand had kunnen voorspellen dat een crisis de hele wereld zou lamleggen. Achteraf gezien, moeten we vaststellen dat de centen niet goed geïnvesteerd werden. En vandaag betalen we dat cash.' Na de stopzetting van de competitie kreeg Standard in eerst instantie geen licentie. Het imago van de club kreeg een ferme deuk. Maar heb jij dat ook als een persoonlijk affront ervaren? Grosjean: 'De licentiecommissie heeft het document over de verkoop van het stadion verkeerd geïnterpreteerd. Ze dachten dat het een project was, maar het ging om een verdrag. Aangezien alles vanop een afstand geregeld moest worden, hebben we dat niet op een correcte manier kunnen verduidelijken. Uiteindelijk hadden we maar tien minuten nodig om de mensen van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport te overtuigen, maar we hadden die episode liever niet meegemaakt.' De licentiecommissie stelde zich vragen over het gebrek aan beschikbare liquiditeit. Dit seizoen heeft de club een deel van zijn televisierechten moeten afstaan. Dat is toch een teken dat de rekeningen rood kleuren? Grosjean: 'Door covid hebben wij acht miljoen euro minder inkomsten gegenereerd dan normaal. Ik daag iedereen uit om naast Club Brugge en Genk een club te vinden die in een gunstige positie zit. Maar achter de schermen werkt Bruno Venanzi keihard om nieuwe partners te vinden en het gaat de goede kant op.' Deze zomer zullen enkele jongeren, die pas hun opwachting hebben gemaakt in de A-ploeg, verkocht moeten worden. Hoe frustrerend is dat? Grosjean: 'Ik vind het prachtig om een jeugdspeler enkele jaren te zien presteren bij zijn club. Maar het is niet verkeerd om hem in een vroeg stadium te verkopen met de bedoeling om de financiën weer recht te trekken. Je creëert daarmee de ruimte voor een andere youngster. Sinds Axel Witsel en Mehdi Carcela heeft de club geen eigen opgeleide spelers meer laten doorstromen omdat de vorige directie de jeugdacademie links liet liggen. Venanzi heeft dat gecorrigeerd door vanaf zijn aanstelling elk jaar vijf miljoen euro te reserveren voor de jeugdwerking. De doorbraak van enkele jongeren is dus de voltooiing van jaren werk. Een Hugo Siquet komt niet uit de lucht vallen. Bij de opening van de academie mocht Nicolas Raskin het lint doorknippen en nu speelt hij om de paar weken op Sclessin. Is dat geen fantastisch verhaal? Maar het einde is nog lang niet in zicht, er zitten nog enkele goudhaantjes in de wachtkamer.' Van buitenaf lijkt het wel alsof de club zich op de jeugdopleiding stort omdat er geen geld meer is. Maar bij de eerste de beste gelegenheid zijn jullie bereid om hen te verkopen. Grosjean: 'We hebben 350 jongeren die zich in een trechter bevinden. We kunnen hen niet allemaal naar de eerste ploeg brengen, maar een aantal onder hen zullen er wel geraken. Wij geven nu de voorkeur aan interne rekrutering. Het is goedkoper, het is winstgevender en je valoriseert er het werk van de jeugdopleiding mee. Een jeugdspeler verkopen zal altijd gepaard gaan met kritiek, maar je mag niet vergeten dat je hiermee de continuïteit van de club verzekert. Inclusief het financiële aspect.' De club wil ook een duidelijke boodschap overbrengen: er wordt niet meer onderhandeld over het engagement dat een speler moet tonen. Grosjean: 'Passie, trots en hartstocht. Die kernwoorden zijn meer dan een slogan, ze symboliseren de identiteit van Standard. Bij de komst van een nieuwe speler volg ik altijd hetzelfde kleine ritueel: ik verwelkom hem met zijn shirt in mijn bureau en hij moet mij vertellen wat het belangrijkste element is op zijn exemplaar. Het antwoord volgt meestal snel: het embleem. Daarna toon ik hem de rug van het shirt en stel ik dezelfde vraag. Op dat moment slaat de twijfel toe... Ik had er op aangedrongen dat de drie woorden van onze slogan bedrukt zouden worden in de kraag ter hoogte van de nek. Dus wijs die plek aan. 'Dit hier is het belangrijkste, want dat is de belichaming van wat Standard is.''