Standard tegen landskampioen en competitieleider Club Brugge is begin maart de topaffiche in de kwartfinales van de Beker van België, zo wees de loting donderdagavond in het Dudenpark van Union Sint-Gillis uit.

De Bruggelingen kegelden woensdag Bekerhouder Antwerp uit het toernooi, Standard had strafschoppen nodig om voorbij KV Kortrijk te geraken. RSC Anderlecht ontvangt na de zege met forfaitcijfers bij Union met Cercle in het Astridpark de voorlaatste in de stand. Racing Genk staat tegenover KV Mechelen, AA Gent moet op bezoek bij Eupen om zijn seizoen te redden.

De kwartfinales van de Beker worden over één wedstrijd op 2, 3 en 4 maart gespeeld.

De Bruggelingen kegelden woensdag Bekerhouder Antwerp uit het toernooi, Standard had strafschoppen nodig om voorbij KV Kortrijk te geraken. RSC Anderlecht ontvangt na de zege met forfaitcijfers bij Union met Cercle in het Astridpark de voorlaatste in de stand. Racing Genk staat tegenover KV Mechelen, AA Gent moet op bezoek bij Eupen om zijn seizoen te redden. De kwartfinales van de Beker worden over één wedstrijd op 2, 3 en 4 maart gespeeld.