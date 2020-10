Op de achtste speeldag in de hoogste nationale voetbalafdeling heeft Charleroi zondag een eerste nederlaag geleden. Voor 5.261 toeschouwers gingen de Karolo's met 1-2 onderuit tegen Standard Luik. Bij de rust stond de 0-0 nog op het bord.

Diep in de tweede helft bezorgden Michel-Ange Balikwisha (79e) en Nicolas Raskin (84e) Standard een 0-2 voorsprong. Mamadou Fall (87e) maakte het nog heel even spannend.

Charleroi blijft wel leider, maar heeft nu nog maar één punt voorsprong op Club Brugge. Standard is op twee punten derde.

