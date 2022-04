Standard behoort volgend seizoen niet langer tot de G5, dat meldt Het Nieuwsblad. Antwerp vervangt de Luikenaars en voegt zich bij Anderlecht, Genk, Gent en Club Brugge.

Aanwezigheid in de G5 wordt bepaald door resultaten over de laatste vijf seizoenen. Die verliepen voor Standard vrij stroef. Dit seizoen eindigden de rouches als 14e in de reguliere competitie en slaagden ze er niet in een play-off ticket te bemachtigen.

De G5-clubs hebben drie stemmen in de algemene vergaderingen van de Pro League, tegen twee voor de andere clubs. TV-rechten zijn ook hoger voor G5-leden. Sinds hun terugkeer naar de 1A is Antwerp een topclub en heeft het zich geplaatst voor de Europees voetbal.

Dit seizoen zit de Great Old nog steeds in de Champions play-offs. De Pro League, die alle profclubs van het land vertegenwoordigt, heeft deze informatie niet bevestigd en heeft Belga meegedeeld dat de definitieve balans pas zal worden opgemaakt wanneer het seizoen daadwerkelijk is afgelopen.

