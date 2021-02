De topper van de 26e speeldag in de Jupiler Pro League tussen Standard en Bekerhouder Antwerp is zondagnamiddag op Sclessin op een 1-1 gelijkspel geëindigd.

Na een evenwichtige eerste helft kon het nog alle kanten uit in Luik, waar de grasmat wel speelklaar werd bevonden. De thuisploeg zit nog in de race voor een stek in de top vier en moet daarvoor snel wat extra punten sprokkelen. Het waren dan ook de Rouches die in de beginfase richting de kooi van Alireza Beiranvand trokken. De Iraniër had zijn plaats weer ingenomen na het debacle met Ortwin De Wolf in de Beker op Club Brugge.

Reeds in de openingsminuten moest Beiranvand zich voor de eerste keer omdraaien, nadat de bal op aangeven van de VAR op de stip was gegaan na een overtreding op Bokadi. Mehdi Carcela zette zich achter de bal en trapte zijn eerste van het seizoen tegen de netten.

Na de gelijkmaker van Nill De Pauw net voor het halfuur was vervolgens alles weer te herdoen.

Ook na de pauze waren er nog kansen langs beide kanten, maar gescoord werd er niet meer - de 1-2 van Didier Lamkel Zé diep in de toegevoegde tijd werd nog terecht afgekeurd - en met de puntendeling schieten beide ploegen in het klassement nauwelijks iets op. Antwerp blijft met 47 punten op de tweede plaats, op dertien punten van leider Club Brugge. Standard staat met veertig punten op een met OHL gedeelde vijfde plaats, met de top vier nog steeds mooi in het vizier.

