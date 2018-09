Standard en Club Brugge uitgeschakeld in bekerstrijd na verlies tegen amateurs

Voor Standard wist Sa (56.) met een penalty nog de 0-1, een eigen doelpunt van Luyindama (46.), goed te maken. Toen Dhondt (72.) nadien de 1-2 scoorde, werd Sclessin stil. Standard drong nog aan, maar kon de West-Vlaamse bezoekers niet meer in de problemen brengen.

Club Brugge speelde een slappe eerste helft en Mehdi Tarfi (32.) strafte dat af met een knap schot dat via de paal in doel verdween. Ook na het tegendoelpunt was Club onherkenbaar zwak. Ivan Leko probeerde beterschap te creëren door Danjuma, Vanaken en Wesley te brengen, maar Arnaud De Greef (69.) kon er in de tweede helft zelfs 2-0 van maken. Hij werd zomaar vrijgelaten en kon zonder zorgden inkoppen aan de tweede paal. Deinze verslapte geen moment en controleerde de wedstrijd in het slot professioneel uit.

KV Mechelen heeft woensdag Antwerp uitgeschakeld. De 1B-club haalde het in eigen huis met 3-1. Seth De Witte (28.) bracht Malinwa met een vrije schop op voorsprong. Good old Dieumerci Mbokani, die tevoren een eerder pover eerste halfuur speelde, kopte Antwerp op aangeven van Lior Refaelov op gelijke hoogte. Gustav Engvall (50.) plukte na de rust schitterend een afvallende bal uit de lucht, en legde de 2-1 knap in de verste hoek.

Antwerp kon niet of nauwelijks reageren na het tweede tegendoelpunt, en Joachim Van Damme (87.) besliste de wedstrijd in het slot definitief. KV Mechelen herleeft, want na een zwakke competitiestart doet het zowel in de Proximus League als in de beker nu volop mee.