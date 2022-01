Landskampioen Club Brugge is zondagnamiddag op de 23e speeldag in de Jupiler Pro League niet verder geraakt dan een 2-2 gelijkspel op bezoek bij Standard Luik.

Standard tankte vorig weekend vertrouwen met een puntendeling in de Clasico op bezoek bij Anderlecht en ging in de beginfase van het duel met de Bruggelingen op dat elan voort. Het duurde dan ook maar tien minuten vooraleer Mathieu Cafaro de bezoekers op een 1-0 voorsprong bracht, het eerste doelpunt voor de Fransman in Luikse loondienst.

Even voordien was Standard aan een achterstand ontsnapt toen de openingstreffer van Noa Lang, na een knappe combinatie met Hans Vanaken door het centrum van de Luikse verdediging, terecht werd afgekeurd wegens eerder buitenspel van Bas Dost. Met de rust in zicht maakte de Nederlander dat eigenhandig goed. Deze keer was Vanaken de aangever, de kopbal van Dost ging onhoudbaar tegen de netten: 1-1.

Aan aanvallende intenties geen gebrek bij kersvers Club-coach Alfred Schreuder, die bij de rust Mats Rits in de kleedkamer hield voor de aanvallender ingestelde Tajon Buchanan. De bezoekers waren echter meteen weer op achtervolgen aangewezen. 'Verloren zoon' Renaud Emond gleed op aangeven van belofteninternational Nicolas Raskin de 2-1 voorbij Simon Mignolet in doel, zijn eerste sinds zijn terugkeer uit Frankrijk.

De inbreng van Buchanan loonde niet veel later voor de Bruggelingen. De Amerikaan werd met een hakje aangespeeld door Charles De Ketelaere, waarna hij Dost bediende en de Nederlander zijn tweede van de namiddag niet liet liggen: 2-2 en dat werd ook de eindstand op Sclessin, waar de bezoekers de wedstrijd nog met tien beëindigden na rood voor Jack Hendry. Ook het duel in de heenronde tussen beide teams eindigde op diezelfde uitslag. Voor Club is het intussen al van 22 januari 2017 geleden dat er nog eens gewonnen werd in de Vurige Stede. Destijds eindigde het duel op 0-3.

Door de puntendeling, het eerste puntenverlies onder Schreuder, wipt blauw-zwart met 44 punten weer over Antwerp (43) naar de tweede plaats, maar The Great Old heeft wel een wedstrijd minder op de teller. De achterstand op leider Union (50 punten) dreigt dan weer op te lopen, als de Brusselaars zondagnamiddag de topper tegen Racing Genk winnend afsluiten.

Standard tankte vorig weekend vertrouwen met een puntendeling in de Clasico op bezoek bij Anderlecht en ging in de beginfase van het duel met de Bruggelingen op dat elan voort. Het duurde dan ook maar tien minuten vooraleer Mathieu Cafaro de bezoekers op een 1-0 voorsprong bracht, het eerste doelpunt voor de Fransman in Luikse loondienst.Even voordien was Standard aan een achterstand ontsnapt toen de openingstreffer van Noa Lang, na een knappe combinatie met Hans Vanaken door het centrum van de Luikse verdediging, terecht werd afgekeurd wegens eerder buitenspel van Bas Dost. Met de rust in zicht maakte de Nederlander dat eigenhandig goed. Deze keer was Vanaken de aangever, de kopbal van Dost ging onhoudbaar tegen de netten: 1-1. Aan aanvallende intenties geen gebrek bij kersvers Club-coach Alfred Schreuder, die bij de rust Mats Rits in de kleedkamer hield voor de aanvallender ingestelde Tajon Buchanan. De bezoekers waren echter meteen weer op achtervolgen aangewezen. 'Verloren zoon' Renaud Emond gleed op aangeven van belofteninternational Nicolas Raskin de 2-1 voorbij Simon Mignolet in doel, zijn eerste sinds zijn terugkeer uit Frankrijk. De inbreng van Buchanan loonde niet veel later voor de Bruggelingen. De Amerikaan werd met een hakje aangespeeld door Charles De Ketelaere, waarna hij Dost bediende en de Nederlander zijn tweede van de namiddag niet liet liggen: 2-2 en dat werd ook de eindstand op Sclessin, waar de bezoekers de wedstrijd nog met tien beëindigden na rood voor Jack Hendry. Ook het duel in de heenronde tussen beide teams eindigde op diezelfde uitslag. Voor Club is het intussen al van 22 januari 2017 geleden dat er nog eens gewonnen werd in de Vurige Stede. Destijds eindigde het duel op 0-3. Door de puntendeling, het eerste puntenverlies onder Schreuder, wipt blauw-zwart met 44 punten weer over Antwerp (43) naar de tweede plaats, maar The Great Old heeft wel een wedstrijd minder op de teller. De achterstand op leider Union (50 punten) dreigt dan weer op te lopen, als de Brusselaars zondagnamiddag de topper tegen Racing Genk winnend afsluiten.