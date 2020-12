Standard heeft zaterdag op de negentiende speeldag een 1-2 thuisnederlaag geleden tegen Sint-Truiden. Bij de rust stonden de Luikenaars 0-2 in het krijt. Het was de vierde nederlaag op rij voor de Rouches.

Duckens Nazon (5e) en Yuma Suzuki (16e) bezorgden Sint-Truiden een vroege dubbele voorsprong. Pas na een rode kaart voor STVV-verdediger Maximiliano Caufriez, die op de knie van Nicolas Gavory ging staan, kwam Standard weer in de wedstrijd, maar verder dan de aansluitingstreffer van Jackson Muleka (71e) kwam het niet. Na de vierde nederlaag op rij, de achtste zonder zege, is Standard met 25 punten elfde in de stand. Sint-Truiden bracht zijn puntentotaal op 17 en geeft de rode lantaarn weer door aan Moeskroen, dat ook 17 punten heeft, maar een slechter doelsaldo heeft. Zondag speelt Moeskroen tegen KV Mechelen, eveneens met 17 punten op twee na laatste in de stand.

Gentse zegereeks eindigt

Eerder kon AA Gent bij KV Kortrijk geen vierde zege op rij boeken. De manschappen van Hein Vanhaezebrouck gingen met 1-0 onderuit. Faiz Selemani scoorde het enige doelpunt van de partij in de 49e minuut.

Gent kwam al in de 22e minuut met tien te staan. De Oekraïense spits Roman Yaremchuk werd door Wim Smet met rood van het veld gestuurd nadat hij Petar Golubovic omver duwde.

In de stand wipt Kortrijk over Gent naar de achtste plaats. Het heeft nu één punt meer dan Gent, negende met 25 punten. Oud-Heverlee, met 29 punten vierde in de stand, moest een 1-2 nederlaag incasseren tegen Oostende, dat zo met 25 punten naast Gent komt. Bij de rust stonden de Leuvenaars nog 1-0 voor, dankzij een doelpunt van Kristiyan Malinov (35e). Arthur Theate (59e) en een owngoal van Pierre-Yves Ngawa (72e) zorgden voor de ommekeer.

