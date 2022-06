Het nieuwe seizoen van de Jupiler Pro League zal op 22 juli van start gaan met de wedstrijd tussen Standard en AA Gent. Dat heeft de Pro League woensdag aangekondigd, tijdens de voorstelling van de kalender voor het seizoen 2022-2023. Kalendermanager Nils Van Brantegem spreekt van de 'moeilijkste planning' tot nu toe, onder andere door het WK in Qatar in november en december.

Bekijk hier de volledige kalender.

De eerste wedstrijden zullen plaatsvinden in het weekend van 22, 23 en 24 juli. De planning van het nieuwe seizoen werd zwaar bemoeilijkt door het WK. Vanaf midden november zal de competitie daardoor vijf weken stilliggen, tussen 13 november en 23 december. Het einde van de competitie valt begin juni, na play-offs.

Charleroi ontvangt op de eerste zaterdag van het kampioenschap AS Eupen, OH Leuven trekt naar KV Kortrijk, Seraing naar Zulte Waregem, STVV speelt thuis tegen Union. Landskampioen Club Brugge start zondag 24 juli met een thuismatch tegen Racing Genk. KV Mechelen speelt thuis tegen Antwerp, RSC Anderlecht ontvangt KV Oostende. Nieuwkomer Westerlo sluit de eerste speeldag af met een thuismatch tegen Cercle Brugge.

Het komende seizoen is ook het laatste met 18 ploegen in 1A, vanaf 2023-2024 zal dat aantal zakken naar 16. Drie ploegen zullen dus op het einde van dit seizoen zakken naar de Challenger Pro League, het oude 1B.

'Strenge winter en we zitten in miserie'

'De moeilijkste planning van alle jaren tot nu toe', zo beschrijft Nils Van Brantegem, kalendermanager van de Pro League, zijn werk van de afgelopen weken tijdens de voorstelling van de nieuwe kalender, woensdag in Brussel. 'We hebben de limieten van onze kalender bereikt', reageerde hij na de voorstelling.

'Het WK in Qatar valt op het slechtst mogelijke moment. Ik had het veel liever in januari gezien, dat zou beter zijn op het vlak van de klimatologische omstandigheden. Maar we moeten ermee leven.' Er is niet alleen het WK, stelt hij. 'De Europese wedstrijden blijven doorlopen, zo is er amper rust tussen de kwalificatiematchen en de groepsfasen.'

Door het WK is er zo goed als geen winterstop. 'Het weekend na Qatar spelen we meteen de 1/8e finales van de Beker van België, en kerstvoetbal. Op 8 januari vliegen we er dan opnieuw volledig in met de Jupiler Pro League", aldus Van Brantegem.

Van Brantegem wilde bij het plannen ook de teams die Europees spelen zo veel mogelijk beschermen: 'Dat is natuurlijk belangrijk voor onze coëfficiënt', vertelt hij. 'Clubs met voorrondes proberen we maximaal te beschermen in het begin van de competitie. Bij voorkeur spelen zij dan op vrijdag en dan ook niet tegen topploegen.'

Door de snelle opeenvolging zijn er ook amper uitwijkmogelijkheden zegt de kalendermanager: 'Het moet alleszins niet te veel sneeuwen. Er zijn een aantal uitwijkmogelijkheden. Die vallen redelijk slecht, kan ik al zeggen, maar we hebben er wel. Er hoeft dus niet veel te gebeuren: een strenge winter en we zitten in dikke miserie.'

