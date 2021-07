De Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft zowel Standard Luik als Moeskroen een tijdelijk transferverbod opgelegd.

Standard kon bij een tussentijdse controle niet alle nodige betaalbewijzen voorleggen. Dat schrijft de krant Het Laatste Nieuws en wordt door de KBVB bevestigd.

De voorlopige maatregel werd door de Licentiecommissie genomen, omdat Standard niet voldoet aan de licentieregels.

Betaalbewijzen

Meer bepaald werd het artikel P7.18.6 geschonden. Daarin wordt onder meer gestipuleerd dat profclubs moeten kunnen aantonen dat de lonen zijn uitbetaald, maar ook de RSZ-bijdrages, verzekeringspremies, bondsschulden, bedrijfsvoorheffingen en andere taksen.

Hoewel de financiële situatie van de Luikenaars niet roos kleurde, kreeg Standard in april wel de licentie voor 1A en zelfs Europees voetbal toegekend. Maar er werd ook beslist om de boekhouding en het financieel beheer op Sclessin nauwgezet in het oog te houden. Dat betekent dat Standard verplicht werd maandelijks de betalingsbewijzen ter controle op te sturen en de KBVB op de hoogte moest houden van de afbetalingsplannen.

'Het is bij de tussentijdse controle in de maanden mei en juni dat Standard niet voldeed aan de voorwaarden', licht KBVB-woordvoerder Pierre Cornez toe.

Transfers

Daarom werd een tijdelijk transferverbod opgelegd, waardoor de Rouches geen nieuwe A-kernspelers kunnen aanwerven.

Uitgaande transfers kunnen wel nog. 'Zodra Standard bewijst dat hun financiële situatie in orde is, wordt het verbod meteen opgeheven', aldus Cornez.

Moeskroen

Bij Excel Moeskroen gaat het om een financieel conflict met Lille, zegt de club uit de 1B Pro League.

'De licentiecommissie heeft de club laten weten dat het verboden is om tijdens de zomermercato transfers te doen. De reden voor deze beslissing? Het huidige financiële conflict tussen Royal Excel Moeskroen en LOSC', aldus de club, waar Mbo Mpenza nu sportief directeur is. Trainer is Enzo Scifo, met Emile Mpenza als assistent.

Vorig jaar hadden LOSC Lille en Moeskroen een partnerschap gesloten, waarbij de Franse club fondsen zou aanbrengen om de contracten van geleende spelers te betalen. Het vertrek van Gérard Lopez bij Rijsel bemoeilijkte de zaken.

'Het bestuur van de club benadrukt het feit dat dit verbod slechts tijdelijk is. De komende dagen zal het financieel geschil tussen Excel en LOSC geregeld zijn, wat de directie van Moeskroen zal toelaten verschillende dossiers af te ronden die al op tafel liggen', klinkt het nog.

