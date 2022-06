Pierre Locht blijft aan als CEO van Standard. Dat hebben de Luikenaars, die midden vorige maand officieel in handen van de autonome Amerikaanse investeringsmaatschappij 777 Partners kwamen, donderdag gemeld. Locht werd toen aangesteld als CEO ad interim binnen een tijdelijke overgangsstructuur maar is vanaf nu dus officieel bevestigd voor deze functie.

"Ik ben verheugd om de uitdaging van 777 Partners aan te gaan", reageert Locht. "Standard is een unieke club en iedereen die deel uitmaakt van dit nieuwe project is enorm gemotiveerd door het idee om onze fans terug trots te maken op hun club. Ik ben er vandaag van overtuigd dat het hoofdstuk waar we aan beginnen het stamnummer 16 op alle vlakken kan doen groeien."

"Door de internationale dimensie en de middelen van onze nieuwe aandeelhouders te combineren met de vaardigheden en de passie van de mensen die al aanwezig zijn binnen en rond onze club, kunnen we beginnen bouwen aan iets solide en ambitieus voor de toekomst."

De Amerikaanse investeringsmaatschappij krijgt in Luik heel wat huiswerk op de plank, ook op sportief gebied. De Luikenaars kennen al een paar moeilijke seizoenen en eindigden in de voorbije jaargang pas op de veertiende plaats in de Jupiler Pro League. De club is ook nog altijd op zoek naar een hoofdcoach voor de komende jaargang.

