Standard heeft zaterdag zijn eerste wedstrijd onder nieuwe coach Luka Elsner niet kunnen winnen. De Luikenaars zagen op de elfde speeldag van de Jupiler Pro League in de slotfase OH Leuven langszij komen (2-2).

De partij op Sclessin zat lange tijd op slot tot Tapsoba de thuisploeg vijf minuten voor tijd op voorsprong bracht. De twintigjarige Burkinees tikte de rebound binnen na een poging van Klauss op de Leuvense doelman Romo.

Leuven kreeg het steeds moeilijker na rust. Bastien stuitte eerst nog op Romo, maar de Venezolaanse goalie zag er even later niet goed uit bij een schot van Dragus (51.), 2-0. De Roemeen was goed op dreef en leek meteen een tweede keer te scoren. Hij werd afgevlagd voor buitenspel, maar de VAR - met nieuwe 3D-technologie - wilde de fase toch nog eens bekijken. Na een beraadslaging van zeven minuten werd de goal ook effectief afgekeurd.

Elsner gunde Mehdi Carcela ook nog een invalbeurt, zijn eerste speelminuten dit seizoen. In het slot kwam Leuven toch nog opzetten. Dewaest kopte eerst nog op de lat, maar in blessuretijd van tien minuten kwam er toch nog schot in de zaak. Eerst vlamde Mercier (90.+6) de bal heerlijk in de winkelhaak. En vervolgens bediende Maertens ook nog Kaba (90.+10) voor de 2-2. Sclessin stond verstomd aan de grond genageld.

Het is voor Standard het eerste punt na drie nederlagen op rij. De Rouches zijn in de tussenstand elfde, met veertien punten. OH Leuven blijft zestiende, met tien punten en nog maar één overwinning.

Eerder op de dag waren er in de Jupiler Pro League overwinningen voor Union (4-2 tegen Seraing), Oostende (2-1 tegen Cercle Brugge) en Zulte Waregem (2-1 tegen Antwerp). (

