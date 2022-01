Renaud Emond verdedigt opnieuw de kleuren van Standard. De club uit Luik kondigt aan dat de 30-jarige Belgische aanvaller na twee seizoenen bij FC Nantes terugkeert naar Sclessin.

De Ardennees, die tijdens de zomer van 2015 aankwam in Luik, speelde 139 wedstrijden voor het stamnummer 16 en daarin wist hij 43 keer de weg naar doel te vinden. Hij won met de Rouches tweemaal de Beker van België (2016 en 2018). Na 4,5 seizoenen bij Standard trok hij in januari 2020 naar Nantes.

'Op 30-jarige leeftijd ging de 'Feniks' in op het aanbod van de club van zijn hart om de Rouches te helpen om opnieuw kleur te krijgen', luidt het in een mededeling. 'Standard heet Renaud Emond welkom thuis en wenst hem het allerbeste toe voor zijn tweede avontuur aan de boorden van de Maas.'

Standard, dat met 23 punten op de 15e plaats staat, keert dit weekend na de winterstop terug in de competitie met een Clasico bij RSC Anderlecht op zondag, voor de 22e speeldag in 1A.

