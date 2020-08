De Luikse zakenman François Fornieri investeert in Standard. Hij wordt er samen met Bruno Venanzi gedelegeerd bestuurder. Fornieri koopt evenveel clubaandelen als Venanzi, die wel voorzitter blijft. Dat bevestigt Standard maandag.

'Ik ben verheugd dat François in de club stapt als aandeelhouder', stelt Venanzi. 'Zijn passie, zijn enthousiasme, zijn visie en zijn ervaring in de zakenwereld zijn onmiskenbare troeven voor de ontwikkeling van Standard.'

'Ik heb altijd mijn liefde uitgesproken voor mijn stad en de Rouches', aldus Fornieri. 'Ik was vele jaren abonnee. Ik kijk er naar uit om vanaf nu samen met Bruno en zijn team de ontwikkeling van de club te bespoedigen.'

De intrede van Fornieri 'leidt niet tot verdere veranderingen binnen de bestuursstructuur van de club', zo beklemtoont Standard nog.

Standard staat er zo in financieel opzicht weer beter voor, na maanden onzekerheid. Begin april kregen de Rouches zelfs geen licentie voor 1A, 1B en zelfs de eerste amateurs. De Luikenaars dreigden teruggezet te worden naar de tweede amateurklasse, met een aftrek van drie punten. Via het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) verzekerden ze zich in tweede zit wel van een licentie. Bruno Venanzi klopte onder meer aan bij Axel Witsel en Marouane Fellaini voor een kapitaalsinjectie.

Fornieri is de baas van het farmabedrijf Mithra. Hij zal ook investeren in de nv 'Immobilière Standard de Liège' van Venanzi. Luciano D'Onofrio is een goede vriend van hem, maar D'Onofrio zou sportief directeur blijven bij Antwerp.

