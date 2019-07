Opvallendste vaststelling van het new look Standard dat vorig weekend opende op Cercle Brugge: de keuze van de doelman. Michel Preud'homme koos voor de 21-jarige Arnaud Bodart.

Aangetrokken om gestalte en stabiliteit te brengen in een verdediging die wat verweesd was achtergebleven na het vertrek van Christian Luyindama, kon Vanja Milinkovic-Savic op geen enkel moment de twijfels van zich afschudden in de voorbereiding. Omdat het luchtruim ook niet de favoriete zone is van Jean-François Gillet, kreeg Arnaud Bodart tegen Cercle Brugge de voorkeur tussen de palen. Bij de start van de voorbereiding was hij nog de nummer drie in de hiërarchie van de Luikse doelmannen, zaterdag stond hij als titularis tussen de palen.

Naar waar gaat Ochoa?

De 21-jarige neef van de mythische Gilbert Bodart, die het Luikse doel verdedigde in de jaren 90, kweet zich in Brugge met verve van zijn taak. Maar of dat volstaat om in de basis te blijven, is niet zeker. Op het vlak van keepers blijft de mercato in Luik open. Er is nog geen bestemming gekend voor Guillermo Ochoa, die aangegeven heeft absoluut weg te willen. Mogi Bayat zou graag de jonge Lillo Guarneri terug naar Luik halen, maar voorzitter Bruno Venanzi is daar niet enthousiast over. Hij is niet vergeten hoe de jonge doelman een jaar geleden al zijn contract had opgezegd toen hij de Luikse Académie verliet om met Anderlecht te gaan flirten.

