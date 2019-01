Standard: het plan-MPH

Eerlijk gezegd hadden we niks anders verwacht. Met name: veel inzet, veel sfeer, veel animositeit en vooral veel provocaties tijdens de topper van afgelopen weekend tussen Antwerp en Standard. De gastheren hadden bovendien op de ochtend van de wedstrijd al de knuppel in het hoenderhok gegooid door een nogal surrealistisch interview van Luciano D'Onofrio, de sportieve baas van de Great Old, dat verscheen in de kranten van de Groupe Sud Presse. Een fragment: ' Bruno Venanzi heeft iedereen in slaap gewiegd. Er is geen reactie meer, geen emotie, noch bij de supporters, noch bij de media.'

...