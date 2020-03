In coronatijden blijkt nog eens aan hoe precair de financiële situatie van Standard is. Het zoekt overal geld, maar dat is niet altijd makkelijk te vinden.

Net als vorig jaar kreeg Standard zijn licentie voor het volgende seizoen niet in eerste zit. Opnieuw moet het extra toelichting verschaffen. Officieel betreft dat meer uitleg over de immoafdeling, toekomstig uitbater van het stadion, een structuur die uitgezet is door voorzitter Bruno Venanzi met de steun van een aantal vooraanstaande Luikenaars, onder wie Axel Witsel.

Net als vorig jaar kreeg Standard zijn licentie voor het volgende seizoen niet in eerste zit. Opnieuw moet het extra toelichting verschaffen. Officieel betreft dat meer uitleg over de immoafdeling, toekomstig uitbater van het stadion, een structuur die uitgezet is door voorzitter Bruno Venanzi met de steun van een aantal vooraanstaande Luikenaars, onder wie Axel Witsel. Vorig jaar moest de club naar de licentiecommissie voor extra uitleg bij een document betreffende het stadion. Dat zou pas maandagnamiddag opgestuurd zijn terwijl die commissie maandagochtend vergaderde. Met de bekendmaking van de transfer van de Roemeen Razvan Marin naar Ajax tussen de twee vergaderingen van de licentiecommissie door kon de Luikse club toen aantonen dat er extra geld in de kassa kwam, al was het contract op dat moment nog niet getekend en moest de speler nog de medische tests afleggen. Kort nadien gaf ook de aankondiging van de transfer van Moussa Djenepo naar Southampton de Luikse club extra financiële lucht. Een paar maanden eerder leek de Malinees nog naast de ploeg te vallen toen Michel Preud'homme aandrong om bij Antwerp Lior Refaelov weg te halen. Kort voor de mededelingen van die twee lucratieve uitgaande transfers meldde Standard zijn spelers nog dat de tweede schijf van het tekengeld, die normaal begin februari overgemaakt wordt, twee maanden later betaald zou worden. Bij de Rouches worden die tekenpremies, net als bij andere clubs, opgedeeld in twee: een deel wordt uitgekeerd bij het begin van het seizoen, het tweede deel in februari. Ook dit jaar werd de tweede som nog niet overgemaakt, wat tot ongerustheid bij de spelers leidde. De communicatie over de economische gevolgen van de coronacrisis was evenmin duidelijk. In een eerste mail lazen de spelers dat ze technisch werkloos zouden worden, maar een tweede mail meldde dat dat niet doorgaat. De levensstandaard van voetballers bij een topclub valt moeilijk te rijmen met een maandloon van 2353,21 euro, het bedrag dat de spelers ontvangen indien de club hen technisch werkloos maakt. De financiële ruimte die Standard zich verschafte met de verkoop van Marin, Djenepo en Christian Luyindama verdween ineens door de enorme uitgaven om nieuwe spelers te halen. Meer dan 30 miljoen werd uitgegeven, vergelijkbaar met wat Club Brugge afgelopen zomer spendeerde, maar dan zonder spelers te halen van het niveau van Simon Mignolet, Simon Deli of Eder Balanta. Sommigen vroegen zich af wat het nut was om meer dan twee miljoen te betalen voor Aleksandar Boljevic of bij Mouscron voor 800.000 euro Noë Dussenne te halen op een positie waar de club met Merveille Bokadi en Dimitri Lavalée al twee spelers had. De aankopen joegen alvast de salarislast bij de Rouches verder omhoog. Bij de meest recente jaarrekening van Standard bedroeg die 34,5 miljoen euro, een verhoging van maar liefst 5 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder, en flink wat meer dan de 22,2 miljoen in 2015/16, het eerste jaar onder Venanzi. Sportief meedingen met de andere Belgische topclubs vergt stevige investeringen. De bestbetaalde Luikse speler is Zinho Vanheusden, maar de lonen van Mehdi Carcela, Maxime Lestienne en Felipe Avenatti zijn ook niet onaanzienlijk, terwijl nog andere nieuwkomers maandelijks meer dan 30.000 euro netto opstrijken. In zijn jaarverslag preciseert Standard trouwens dat deelname aan het poulesysteem van de Europa League onontbeerlijk is voor het financiële evenwicht. Ook aan het terughalen van Michel Preud'homme hangt een prijskaartje. Met een jaarloon van 1,5 miljoen euro bruto, premies niet inbegrepen, plus 70.000 euro per maand als vicevoorzitter, is Michel Preud'homme ruim de bestbetaalde coach in de Belgische hoogste klasse. Ter compensatie moet de club blijven zoeken naar inkomsten of besparingen. Bij de verkoop van Edmilson Jr aan Al-Duhail vermeed Standard bijvoorbeeld dat het een percentage op de meerverkoop niet moest betalen aan STVV, zoals dit blad onthulde op 29 januari. Goed voor een besparing van 1,28 miljoen, terwijl de Rouches wel 800.000 euro van datzelfde STVV eisten wegens het niet naleven van de verplichtingen rond de overgang van Lucas Pirard en Alexis de Sart. Over de wintermercato kon Standard alvast niet klagen. Het duwde Renaud Emond in de armen van makelaar Mogi Bayat die hem als goed verkoper verpatste aan FC Nantes. Standard ontdeed zich ook van de zware loonlast van Sébastien Pocognoli en Paul-José Mpoku, terwijl het enkel middenvelder Eden Shamir en de jongeren Moussa Sissako en John Nekadio haalde. Door de verkoop van Emond kreeg Obbi Oulare dan weer meer speelminuten. Zo kwam die op 1 maart op Charleroi aan speelminuut 750 van dit seizoen, waardoor Standard verplicht de optie tot aankoop moest lichten. Het prijskaartje? 3,5 miljoen euro, terwijl de kans klein is dat een spits die in bijna twee seizoenen amper drie keer scoorde straks aan een stevig bedrag verkocht wordt. Een bedrag waar Watford, de vorige club van Oulare, nog eens een flink percentage moet van krijgen. Vorig seizoen (2018/19) sloot Standard af met een tekort van 8,4 miljoen euro (in- en uitgaande transfers van de zomermercato 2019 niet meegerekend). Om dieprode cijfers te vermijden rekent Standard straks op hoge transfersommen van Engelse clubs voor zijn spelers. Liefst ziet het daarom Samuel Bastien naar Engeland gaan en niet naar Lille. De Noord-Franse club is zeer geïnteresseerd, maar hoestte afgelopen zomer 'slechts' 12 miljoen euro op voor Victor Oshimen. Ook hoopt men Selim Amallah voor een aanzienlijk bedrag via het netwerk van Mogi Bayat aan West Ham te verkopen. Inkomend wil men dan weer meer gaan scouten in de lagere afdelingen van de ons omringende competities of de kleinere Europese landen. Goedkopere spelers halen en verkopen met winst zou alvast de balans minder rood kleuren.