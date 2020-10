Standard en Club Brugge hebben zaterdag 1-1 gelijkgespeeld op de negende speeldag van de Jupiler Pro League. Club Brugge kroop meermaals door het oog van de naald en bezweek uiteindelijk toch. In de absolute slotseconde zette Gavory nog een penalty om.

De landskampioen begon aan de wedstrijd met het meeste balbezit, maar het was Standard dat loerde op de verkeerde passes van achteruit. Toch vergaten de Luikenaars die momenten af te straffen. Brandon Mechele en Simon Mignolet kwamen zo meermaals goed weg in de beginfase.

Standard heerste duidelijk, maar vergat de kansen andermaal af te maken. Bij de eerste kans was het direct raak voor Club. Na een knappe aanval via de rechterkant knalde Diatta de uitploeg op voorsprong.

Blauw-zwart herpakte zich in het begin van de tweede helft met debutant Noa Lang als aansteker. Op het uur ging Vanheusden neer na geforceerd contact in de zestien. Lestienne zette zich achter de bal, maar Mignolet dook in de juist hoek. De gemiste kans gaf wel een signaal voor de Rouches om het heft weer in handen te nemen.

Na andermaal een defensieve blunder leek Lestienne het deze keer wel af te straffen. Tot de VAR tussenkwam voor buitenspel van Oulare. In het absolute slot kreeg Rits de bal nog, via de buik, tegen de handen. Gavory (90.+3) zette de Luikse penalty deze keer wel om.

Club komt voorlopig naast Charleroi aan de leiding met negentien punten. Charleroi speelt zondag nog de topper tegen KRC Genk. Standard blijft vierde met achttien punten.

