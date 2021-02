Standard kan in eigen huis niet winnen van OH Leuven

Standard is zaterdag in de Jupiler Pro League op een 1-1 gelijkspel blijven steken tegen OH Leuven. Klauss redde voor de Rouches een punt in de slotfase, na de openingstreffer van Henry. In de tussenstand blijft Standard vijfde, met 39 punten. Leuven telt als negende maar twee puntjes minder.

Standard begon de partij met het meeste initiatief, maar stootte op een versterkte afweergordel bij de bezoekers. Leuven loerde op de counter, maar was daarin niet erg succesvol. Voor Standard was Klauss voor rust twee maal dichtbij de openingstreffer, maar hij miste telkens. Na de pauze kregen de Rouches het deksel op de neus. Vlak voor het uur kopte Henry een voorzet van Mercier voorbij Bodart. De Franse connectie van Leuven was opnieuw beslissend, 0-1. De reactie van Standard liet op zich wachten en Henry trof een kwartier voor tijd ook nog een keer de paal. In het slot kwam Standard toch opnieuw boven water. De verguisde Klauss werd zes minuten voor tijd bediend door Jans en werkte ditmaal keurig af, 1-1. Invaller Dussenne kreeg in het slot nog zijn tweede gele kaart. Aan het scoreverloop veranderde er niets meer. Het bleef 1-1. Eerder op de dag boekten KV Oostende (2-0 tegen Sint-Truiden), Club Brugge (0-2 bij Waasland-Beveren) en KV Mechelen (0-1 bij Cercle Brugge) overwinningen. Vrijdag won Kortrijk met 0-3 bij Moeskroen. Zondag is er nog de Antwerpse derby Beerschot-Antwerp, Charleroi-Zulte Waregem, Genk-Anderlecht en Gent-Eupen. Standard begon de partij met het meeste initiatief, maar stootte op een versterkte afweergordel bij de bezoekers. Leuven loerde op de counter, maar was daarin niet erg succesvol. Voor Standard was Klauss voor rust twee maal dichtbij de openingstreffer, maar hij miste telkens. Na de pauze kregen de Rouches het deksel op de neus. Vlak voor het uur kopte Henry een voorzet van Mercier voorbij Bodart. De Franse connectie van Leuven was opnieuw beslissend, 0-1. De reactie van Standard liet op zich wachten en Henry trof een kwartier voor tijd ook nog een keer de paal. In het slot kwam Standard toch opnieuw boven water. De verguisde Klauss werd zes minuten voor tijd bediend door Jans en werkte ditmaal keurig af, 1-1. Invaller Dussenne kreeg in het slot nog zijn tweede gele kaart. Aan het scoreverloop veranderde er niets meer. Het bleef 1-1. Eerder op de dag boekten KV Oostende (2-0 tegen Sint-Truiden), Club Brugge (0-2 bij Waasland-Beveren) en KV Mechelen (0-1 bij Cercle Brugge) overwinningen. Vrijdag won Kortrijk met 0-3 bij Moeskroen. Zondag is er nog de Antwerpse derby Beerschot-Antwerp, Charleroi-Zulte Waregem, Genk-Anderlecht en Gent-Eupen.