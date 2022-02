AA Gent heeft zondagavond op de 29e speeldag in de Jupiler Pro League met een man minder met het kleinste verschil (0-1) gewonnen op bezoek bij Standard. Tarik Tissoudali scoorde in de 88e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd.

Bij de rust was er nog niet gescoord, maar wel heel wat te bespreken na een turbulente eerste helft. AA Gent was daarin de betere ploeg en leek halfweg ook op voorsprong te komen, maar de openingstreffer van Tarik Tissoudali werd op aangeven van de videoref afgekeurd wegens buitenspel. Even later flirtte Standard-aanvaller Tapsoba met de uitsluiting na een stevige overtreding op Hanche-Olsen, maar de Burkinees kwam weg met geel. Met de rust in zicht had Gentenaar Vadis Odjidja minder geluk. De voormalige Rode Duivel werd door scheidsrechter Jonathan Lardot na het bekijken van de beelden met rood naar de kleedkamers gestuurd na een overtreding op Tapsoba.

Nogmaals een afgekeurde goal

Na rust leek Torunarigha de bezoekers toch op voorsprong te brengen, maar ook zijn treffer werd op aangeven van de VAR afgekeurd. Gent claimde nadien nog een strafschop en leek met een gelijkspel vrede moeten te nemen, totdat Tissoudali twee minuten voor het einde van de reguliere speeltijd het duel besliste met de 0-1 en deze keer kwam de videoref niet tussenbeide.

AA Gent klimt met 49 punten weer over KV Mechelen naar de vijfde plaats, op drie punten van de vierde plaats van Anderlecht. De Rouches daarentegen zitten nog steeds met degradatiezorgen in het achterhoofd. De voorsprong op de voorlaatste in de stand, Seraing, bedraagt immers maar zes punten.

Seraing speelt later zondag bij Zulte Waregem in een verplaatsing naar Waregem, een rechtstreeks degradatieduel.

Eerder op zondag won landskampioen Club Brugge overtuigend de topper tegen Antwerp: 4-1. De nummer twee in de stand verkleinde zo de kloof op leider Union tot zeven punten. De Brusselaars kwamen zaterdagavond zonder Deniz Undav en Dante Vanzeir niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen Eupen. Antwerp volgt met vier punten minder dan Club op de derde plaats.

Bij de rust was er nog niet gescoord, maar wel heel wat te bespreken na een turbulente eerste helft. AA Gent was daarin de betere ploeg en leek halfweg ook op voorsprong te komen, maar de openingstreffer van Tarik Tissoudali werd op aangeven van de videoref afgekeurd wegens buitenspel. Even later flirtte Standard-aanvaller Tapsoba met de uitsluiting na een stevige overtreding op Hanche-Olsen, maar de Burkinees kwam weg met geel. Met de rust in zicht had Gentenaar Vadis Odjidja minder geluk. De voormalige Rode Duivel werd door scheidsrechter Jonathan Lardot na het bekijken van de beelden met rood naar de kleedkamers gestuurd na een overtreding op Tapsoba. Na rust leek Torunarigha de bezoekers toch op voorsprong te brengen, maar ook zijn treffer werd op aangeven van de VAR afgekeurd. Gent claimde nadien nog een strafschop en leek met een gelijkspel vrede moeten te nemen, totdat Tissoudali twee minuten voor het einde van de reguliere speeltijd het duel besliste met de 0-1 en deze keer kwam de videoref niet tussenbeide. AA Gent klimt met 49 punten weer over KV Mechelen naar de vijfde plaats, op drie punten van de vierde plaats van Anderlecht. De Rouches daarentegen zitten nog steeds met degradatiezorgen in het achterhoofd. De voorsprong op de voorlaatste in de stand, Seraing, bedraagt immers maar zes punten. Seraing speelt later zondag bij Zulte Waregem in een verplaatsing naar Waregem, een rechtstreeks degradatieduel. Eerder op zondag won landskampioen Club Brugge overtuigend de topper tegen Antwerp: 4-1. De nummer twee in de stand verkleinde zo de kloof op leider Union tot zeven punten. De Brusselaars kwamen zaterdagavond zonder Deniz Undav en Dante Vanzeir niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen Eupen. Antwerp volgt met vier punten minder dan Club op de derde plaats.