Standard heeft de inhaalwedstrijd van de negentiende speeldag in de Jupiler Pro League tegen Beerschot met 1-0 gewonnen. Denis Dragus scoorde de enige goal.

Voor Standard is het de eerste zege na een zwakke 1 op 15. De Rouches waren daardoor weggezakt naar de veertiende plaats. Rode lantaarn Beerschot staat weer een stap dichter bij de degradatie. Beide teams verschenen woensdagavond verzwakt aan de aftrap in Sclessin omdat ze geen gebruik mochten maken van hun wintertransfers. Daardoor ontbraken bij de thuisploeg onder meer Cafaro, Dewaele, Emond en Van Damme. De geplaagde Luka Elsner zette bovendien doelman Bodart op de bank ten voordele van Henkinet. Bij Beerschot miste trainer Vanderidt aanwinsten Avenatti en Rigo.

Standard nam meteen het initiatief en versierde een rist kansen. De treffer van Denis Dragus in de 34e minuut was dan ook verdiend. Voor de 22-jarige Roemeen zijn zesde competitietreffer van het seizoen. Beerschot was een keer gevaarlijk maar Henkinet redde knap de poging van Joren Dom.

In de tweede helft moest Standard al na zeven minuten met tien verder na rood voor Dussenne, die door ref Dierick werd uitgesloten voor een achterwaartse armbeweging in het gezicht van Vaca. Met een man meer werd Beerschot dreigender. Elsner wisselde spits Tapsoba voor verdediger Ngoy, bij de bezoekers mocht Holzhauser de laatste twintig minuten meedoen maar ook de Oostenrijkse stilist kon de gelijkmaker niet forceren.

In het klassement komt Standard met 32 punten naast Oostende. De toestand van Beerschot oogt weer wat hopelozer. Met nog vijf matchen te gaan, bedraagt de kloof met nummer 17 Seraing zeven punten. Standard heeft dan weer een marge van negen punten op de Metallo's, die zoals het nu staat testwedstrijden moeten spelen tegen de tweede uit 1B.

Beerschot speelde de wedstrijd overigens 'onder voorbehoud'. De match werd op 15 december afgelast wegens een politiestaking in Luik, waarna Beerschot een forfaitzege claimde. De klacht van de Ratten daarover is nog niet afgehandeld.

Voor Standard is het de eerste zege na een zwakke 1 op 15. De Rouches waren daardoor weggezakt naar de veertiende plaats. Rode lantaarn Beerschot staat weer een stap dichter bij de degradatie. Beide teams verschenen woensdagavond verzwakt aan de aftrap in Sclessin omdat ze geen gebruik mochten maken van hun wintertransfers. Daardoor ontbraken bij de thuisploeg onder meer Cafaro, Dewaele, Emond en Van Damme. De geplaagde Luka Elsner zette bovendien doelman Bodart op de bank ten voordele van Henkinet. Bij Beerschot miste trainer Vanderidt aanwinsten Avenatti en Rigo. Standard nam meteen het initiatief en versierde een rist kansen. De treffer van Denis Dragus in de 34e minuut was dan ook verdiend. Voor de 22-jarige Roemeen zijn zesde competitietreffer van het seizoen. Beerschot was een keer gevaarlijk maar Henkinet redde knap de poging van Joren Dom. In de tweede helft moest Standard al na zeven minuten met tien verder na rood voor Dussenne, die door ref Dierick werd uitgesloten voor een achterwaartse armbeweging in het gezicht van Vaca. Met een man meer werd Beerschot dreigender. Elsner wisselde spits Tapsoba voor verdediger Ngoy, bij de bezoekers mocht Holzhauser de laatste twintig minuten meedoen maar ook de Oostenrijkse stilist kon de gelijkmaker niet forceren. In het klassement komt Standard met 32 punten naast Oostende. De toestand van Beerschot oogt weer wat hopelozer. Met nog vijf matchen te gaan, bedraagt de kloof met nummer 17 Seraing zeven punten. Standard heeft dan weer een marge van negen punten op de Metallo's, die zoals het nu staat testwedstrijden moeten spelen tegen de tweede uit 1B. Beerschot speelde de wedstrijd overigens 'onder voorbehoud'. De match werd op 15 december afgelast wegens een politiestaking in Luik, waarna Beerschot een forfaitzege claimde. De klacht van de Ratten daarover is nog niet afgehandeld.