Standard klopt Antwerp in opener Play-off I

Op Sclessin trok het team van Michel Preud'homme met 3-1 aan het langste eind tegen Antwerp. Dieumerci Mbokani (25.) opende de score voor de Great Old. Moussa Djenepo (71.) lukte de gelijkmaker. Luis Pedro Cavanda (81.) en Kostas Laifis (88.) deden de Luikse supporters nog twee keer juichen.

Vier minuten ver in de opener van Play-off I kreeg Marin veel ruimte van de Antwerp-defensie, het afstandsschot van de Roemeen spatte uiteen op de paal. In de 25e minuut zette Mbokani, die met een gelukje de Standard-verdediging in de wind zette, de 0-1 op het scorebord. Even later bediende de Congolese spits Refaelov, maar die mikte over het doel van Ochoa.

Na de pauze staken de Rouches verschillende keren de neus aan het venster, maar de netten trilden niet. Tot Marin de zestienmeter insneed en Djenepo voor doel vond. De invaller duwde het leer achter het steunbeen binnen. Standard rook bloed en verhoogde de druk. Bolat stond pal op een kopbal van Bokadi. Een Luikse hoekschop zorgde voor onrust, Arslanagic bracht redding op de lijn. Meteen daarna ontplofte Sclessin wel. Djenepo bracht de bal voor, Cavanda trapte die voorbij Bolat: 2-1. Uiteindelijk viel er nog een derde Luikse treffer. Laifis verlengde een voorzet van Marin in doel.

Standard springt in de stand met 30 punten over Club Brugge (28 ptn) naar de tweede plaats, op twee punten van Racing Genk. Antwerp blijft zesde met 25 punten, achter Anderlecht (26) en AA Gent (25). Zaterdag (20u30) gaat Anderlecht op bezoek bij Racing Genk. Zondag ontvangt Club Brugge om 18u AA Gent.