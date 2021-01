Standard heeft zondagavond op de 21e speeldag in de Jupiler Pro League de Waalse derby tegen Sporting Charleroi met 3-2 (rust: 2-1) gewonnen. Gent kon nog eens winnen.

Na een aangename eerste helft mochten de Rouches met een 2-1 voorsprong de rust in, na drie doelpunten van knappe makelij op Sclessin. Nieuwkomer Joao Klauss opende na amper dertien minuten zijn rekening bij Standard, met een rake kopbal na een knappe actie op rechts tussen Selim Amallah en Maxime Lestienne, waarna die laatste de perfecte voorzet afleverde. De gelijkmaker van Mamadou Fall op het halfuur was even hoogstaand, zijn pegel belandde via de onderkant van de lat in doel. Standard veerde echter al snel weer op en met de rust in zicht zette Lestienne met zijn tweede assist van de avond Michel Ange Balikwisha alleen voor doel en met een schuiver was Nicolas Penneteau voor de tweede keer geklopt: 2-1.

Veerkracht

Halverwege de tweede helft was het opnieuw Fall die de bezoekers langszij bracht. Standard kreunde, maar toont onder Mbaye Leye vooral een pak meer veerkracht en tien minuten voor affluiten was het de ingevallen Jackson Muleka die met een lepe kopbal over Penneteau de 3-2 eindstand op het bord zette. In het slot werd Penneteau nog uitgesloten. Met een twaalf op twaalf onder Leye komt Standard met 37 punten op de met Antwerp gedeelde derde plaats. De omgekeerde wereld bij Charleroi, dat met de recente nul op vijftien is weggezakt naar de achtste plaats.

De 21e speeldag wordt zondagavond nog afgesloten met het duel tussen OHL en het kwakkelende AA Gent, nog steeds niet vrij van degradatiezorgen.

Rood voor Henry

AA Gent zette de puntjes op de i op het veld van OH Leuven. Na vier duels zonder zege wonnen de Buffalo's in Leuven met 0-3. Gent klimt in de stand naar de tiende plaats, met 30 punten na 23 speeldagen. Leuven telt als zevende vijf punten meer.

AA Gent begon verschroeiend aan het duel op Den Dreef. Dorsch miste in eerste instantie nog de kans op de openingstreffer, maar Mohammadi trof na zes minuten alsnog raak. De Iraniër knalde de bal hoog in het dak van het doel. OH Leuven had moeite om in de wedstrijd te komen en zette Bolat pas op het halfuur een eerste keer aan het werk. De Turkse goalie van Gent devieerde een schot van Maertens naast. In het slot van de eerste helft kwam De Norre nog dichtbij de gelijkmaker, maar hij besloot in het zijnet.

Na rust trok Gent het laken opnieuw naar zich toe. Al in de vijfde minuut van de tweede periode kopte Kums een afgeweerd schot van Sulayman Marreh tegen de netten. Voor Leuven dreigde Henry, maar het derde doelpunt viel opnieuw aan de andere kant. Bukari (54.) kwam alleen voor Romo en liet de Venezolaanse doelman van Leuven kansloos, 0-3. De wedstrijd was gespeeld en voor Gent trapte invaller Niangbo nog op de paal. De thuisploeg was gefrustreerd en Henry kreeg twaalf minuten voor tijd zijn tweede gele kaart voor een tackle op Dorsch. Het bleef 0-3.

