Op de 25e speeldag van de Jupiler Pro League heeft Standard zondagavond het deksel op de neus gekregen tegen KV Mechelen. Het verloor met 1-2 op Sclessin na eerst op voorsprong gestaan te hebben. Mechelen is zevende met 36 punten uit 23 wedstrijden. Standard vat post op de twaalfde plaats met 28 eenheden na 24 partijen.

Een dominante thuisploeg kreeg bij de terugkeer van zijn vurige aanhang loon naar werken aan het eind van de eerste helft. Winteraanwinst Mathieu Cafaro (44.) nam een afvallende bal zonder twijfelen op de slof en gaf Gaëtan Coucke geen kans. Het was voor Cafaro al zijn tweede treffer in Luikse loondienst, nadat hij eerder raak trof tegen Club Brugge.

Na de onderbreking hees Malinwa zich vrijwel meteen op gelijke hoogte. Kerim Mrabti (49.) werkte een subtiel steekpassje van Marian Shved voorbij Arnaud Bodart. Nadien volgde een evenwichtiger spelverloop. Joachim van Damme mocht een kwartier voor tijd zijn debuut maken namens de Rouches tegen zijn ex-team. Hij moest samen met zijn ploegmakkers lijdzaam toekijken hoe Nikola Storm, ingevallen aan de overzijde, Bodart vloerde met een listig schot in de korte hoek.

Eerder op zondag triomfeerde Union in de Brusselse derby tegen Anderlecht met 1-0 en wipte Antwerp voorlopig naar de tweede plaats na een gevleide 0-1 zege tegen AA Gent. Om 21u00 sluiten KV Kortrijk en Club Brugge de speeldag af in het Guldensporenstadion. Bij winst speelt Club opnieuw haasje over met de Great Old, al heeft laatstgenoemde wel nog een inhaalmatch voor de boeg.

Een dominante thuisploeg kreeg bij de terugkeer van zijn vurige aanhang loon naar werken aan het eind van de eerste helft. Winteraanwinst Mathieu Cafaro (44.) nam een afvallende bal zonder twijfelen op de slof en gaf Gaëtan Coucke geen kans. Het was voor Cafaro al zijn tweede treffer in Luikse loondienst, nadat hij eerder raak trof tegen Club Brugge. Na de onderbreking hees Malinwa zich vrijwel meteen op gelijke hoogte. Kerim Mrabti (49.) werkte een subtiel steekpassje van Marian Shved voorbij Arnaud Bodart. Nadien volgde een evenwichtiger spelverloop. Joachim van Damme mocht een kwartier voor tijd zijn debuut maken namens de Rouches tegen zijn ex-team. Hij moest samen met zijn ploegmakkers lijdzaam toekijken hoe Nikola Storm, ingevallen aan de overzijde, Bodart vloerde met een listig schot in de korte hoek. Eerder op zondag triomfeerde Union in de Brusselse derby tegen Anderlecht met 1-0 en wipte Antwerp voorlopig naar de tweede plaats na een gevleide 0-1 zege tegen AA Gent. Om 21u00 sluiten KV Kortrijk en Club Brugge de speeldag af in het Guldensporenstadion. Bij winst speelt Club opnieuw haasje over met de Great Old, al heeft laatstgenoemde wel nog een inhaalmatch voor de boeg.