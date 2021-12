Standard heeft zich donderdag als laatste voor de kwartfinales van de Beker van Belgie geplaatst. Het versloeg Beerschot met 2-0 na verlengingen. In de eerste 90 minuten werd er niet gescoord.

Het waren de bezoekers die voor het meeste gevaar zorgden in de reguliere speeltijd. Holzhauser kwam er een paar keer heel dichtbij, maar doelman Henkinet en de paal van Standard brachten de Rouches redding. De thuisploeg kwam in de eerste verlenging op voorsprong, dankzij een kopbal van Jackson Muleka op aangeven van Rafia (96e). Diep in de verlengingen bediende diezelfde Muleka Merveille Bokadi, die de bal simpel kon binnenleggen (117e). In liefst vijf van de achtste finales werden verlengingen gespeeld. Naast Standard hadden ook RSC Anderlecht, Eupen, KV Mechelen en Club Brugge meer tijd nodig om zich te plaatsen. Oud-Heverlee Leuven, AA Gent en Kortrijk deden het wel in negentig minuten.

