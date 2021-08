Standard heeft vrijdagavond de vijfde speeldag geopend met een 1-0 zege tegen Oostende. Selim Amallah scoorde het enige doelpunt van de partij in de 78e minuut. Oostende beëindigde de wedstrijd met tien. Arthur Theate werd in de vierde minuut van de blessuretijd met een tweede geel uitgesloten.

In een warrige fase leek Amallah uit buitenspel de bal in doel gekopt te hebben, maar na erg lang de beelden bestudeerd te hebben, keurde de VAR het doelpunt toch goed.

Standard is nu voorlopig alleen leider met tien punten, één meer dan Oostende en Union Sint-Gillis, dat zondag op het veld van KV Mechelen aantreedt.

Ook Club Brugge en Eupen, die met acht punten de vierde plaats delen, kunnen nog over Standard wippen. Club Brugge moet daarvoor zondag winnen van Beerschot, Eupen kan zaterdag al de leiding nemen op het veld van Oud-Heverlee Leuven.

In een warrige fase leek Amallah uit buitenspel de bal in doel gekopt te hebben, maar na erg lang de beelden bestudeerd te hebben, keurde de VAR het doelpunt toch goed. Standard is nu voorlopig alleen leider met tien punten, één meer dan Oostende en Union Sint-Gillis, dat zondag op het veld van KV Mechelen aantreedt. Ook Club Brugge en Eupen, die met acht punten de vierde plaats delen, kunnen nog over Standard wippen. Club Brugge moet daarvoor zondag winnen van Beerschot, Eupen kan zaterdag al de leiding nemen op het veld van Oud-Heverlee Leuven.