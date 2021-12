Op de 21ste speeldag van de Jupiler Pro League heeft Standard op eigen veld tegen Zulte Waregem een kwalijke 0-1 nederlaag geleden. De Luikenaars staan dertiende met 23 punten. De West-Vlamingen pakken onder nieuwe coach Timmy Simons 6 op 6 en kamperen een plaatsje lager met hetzelfde puntenaantal.

De Rouches moesten omwille van de nieuwe verstrengingen van de coronamaatregelen zonder de steun van hun vurige publiek de klus zien te klaren op Sclessin. Het lege stadion inspireerde geen van beide teams in de eerste 45 minuten, met een scoreloze ruststand als gevolg.

Na de rust waaide een schot van thuisspeler Niels Nkounkou al snel op de lat. Even later bezorgde invaller Zinho Gano (54.) Essevee de voorsprong: hij nagelde zijn elfde competitietreffer voorbij een kansloze Arnaud Bodart in de bovenhoek. Standard verloor Collins Fai nog in het slot met een tweede gele kaart en Joao Klauss trapte in de absolute slotseconden de gelijkmaker tegen de paal.

Roet in het eten

Later op tweede kerstdag kan koploper Union Sint-Gilis zijn voorsprong uitdiepen tot negen punten als het in een leeg Dudenpark de drie punten thuis weet te houden tegen AA Gent (18u30). Racing Genk gaat in de afsluiter van de voetbalzondag op zoek naar de winst op het terrein van KV Oostende (21u).

In de opener van de kerstspeeldag liep nummer twee Club Brugge al in het mes 'op bezoek' bij buur Cercle (2-0). Het was voor de Vereniging de eerste triomf tegen de stadsrivaal in meer dan acht jaar tijd. KV Kortrijk-Antwerp zou normaal gelijktijdig met Standard-Zulte Waregem afgewerkt worden, maar een corona-uitbraak bij de Great Old strooide roet in het eten.

