Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag drie speeldagen schorsing, waarvan twee effectief en één voorwaardelijk, en een boete van 2.000 euro (waarvan 1.500 euro effectief) gevorderd als sanctie voor Standard-middenvelder Eden Shamir. De Rouches leggen zich daarbij neer.

De Rouches moesten zaterdag in de thuismatch tegen Eupen (2-2) de tweede helft met een man minder spelen. Op slag van rust kreeg Shamir een rechtstreekse rode kaart voor een tackle met gestrekt been op de rechtervoet van de vinnige Eupen-speler Nils Schouterden. De Israëlische middenvelder probeerde een verkeerde controle recht te zetten, maar kwam te laat.

Standard mist Shamir in de topper op het veld van RSC Anderlecht (29/11) en de thuismatch tegen KV Mechelen (06/12), aangezien de Rouches de minnelijke schikking aanvaarden en niet voor het Disciplinair Comité verschijnen. 'Standard en de speler hebben samen beslist om dit schorsingsvoorstel te aanvaarden', klinkt het maandagavond op de clubwebsite. (Belga)

