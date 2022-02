Oostende heeft zaterdag op de 28e speeldag van de Jupiler Pro League met 1-0 gewonnen van Standard. De kustploeg springt zo over de Rouches naar de dertiende plaats. KV Kortrijk haalde zwaar uit tegen de buren van Zulte Waregem. Het werd 5-0. Essevee speelde bijna een uur met tien. Verdediger Cameron Humphreys moest in de 36e minuut met een tweede gele kaart naar de kant.

Van bij de start was Oostende tegen Standard de betere ploeg en iets voor het halfuur leidde dat ook tot een voorsprong. Doelman Bodart liet los op een hoge voorzet en via Gueye kwam het leer bij Kenny Rocha Santos (28.). Die laatste kapte zijn bewaker uit en plaatste de 1-0 netjes in het doel. In het vervolg van de eerste helft bleef de thuisploeg baas, maar na de rust zette Standard zich toch wat meer door. Op het uur mikte Cafaro op de paal. Aan de andere kant mikte Gueye een aardige kans op de 2-0 van dichtbij over.

Oostende is nu dertiende met 31 punten, Standard is met twee punten minder veertiende. De voorsprong op gauwgenoot Seraing, de voorlaatste, bedraagt nog altijd maar zes punten.

Onderbreking door Bengaals vuur en relletjes

Toen verdediger Cameron Humphreys van Zulte Waregem in de 36e minuut met een tweede gele kaart naar de kant moest, stond zijn ploeg al met 1-0 achter, na een doelpunt van Trent Sainsbury. Die werkte net voor rust (44e) ook de 2-0 tegen de netten. Na de pauze scoorde ook Faiz Selemani twee keer: in de 53e minuut vanop de penaltystip en in de 65e minuut. Tussendoor nam Muhammed Badammosi (61e) de 4-0 voor zijn rekening. Door Bengaals vuur had de wedstrijd al vertraging opgelopen en twee minuten voor tijd stuurde scheidsrechter Lawrence Visser iedereen naar de kleedkamers omdat er vanuit het bezoekersvak weer pyrotechnisch materiaal op het veld werd gegooid. Het duurde lang voor de partij hervat kon worden. Supporters hadden zich een weg gebaand naar de bezoekende supporters, waar rake klappen vielen. Wellicht kunnen beide clubs zich aan sancties verwachten. Met 37 punten is Kortrijk in de stand tiende. Zulte Waregem is met 26 punten zestiende en op twee na laatste.

Van bij de start was Oostende tegen Standard de betere ploeg en iets voor het halfuur leidde dat ook tot een voorsprong. Doelman Bodart liet los op een hoge voorzet en via Gueye kwam het leer bij Kenny Rocha Santos (28.). Die laatste kapte zijn bewaker uit en plaatste de 1-0 netjes in het doel. In het vervolg van de eerste helft bleef de thuisploeg baas, maar na de rust zette Standard zich toch wat meer door. Op het uur mikte Cafaro op de paal. Aan de andere kant mikte Gueye een aardige kans op de 2-0 van dichtbij over. Oostende is nu dertiende met 31 punten, Standard is met twee punten minder veertiende. De voorsprong op gauwgenoot Seraing, de voorlaatste, bedraagt nog altijd maar zes punten. Toen verdediger Cameron Humphreys van Zulte Waregem in de 36e minuut met een tweede gele kaart naar de kant moest, stond zijn ploeg al met 1-0 achter, na een doelpunt van Trent Sainsbury. Die werkte net voor rust (44e) ook de 2-0 tegen de netten. Na de pauze scoorde ook Faiz Selemani twee keer: in de 53e minuut vanop de penaltystip en in de 65e minuut. Tussendoor nam Muhammed Badammosi (61e) de 4-0 voor zijn rekening. Door Bengaals vuur had de wedstrijd al vertraging opgelopen en twee minuten voor tijd stuurde scheidsrechter Lawrence Visser iedereen naar de kleedkamers omdat er vanuit het bezoekersvak weer pyrotechnisch materiaal op het veld werd gegooid. Het duurde lang voor de partij hervat kon worden. Supporters hadden zich een weg gebaand naar de bezoekende supporters, waar rake klappen vielen. Wellicht kunnen beide clubs zich aan sancties verwachten. Met 37 punten is Kortrijk in de stand tiende. Zulte Waregem is met 26 punten zestiende en op twee na laatste.