Standard Luik heeft zaterdag kort na de 1-2 nederlaag tegen Sint-Truiden zijn trainer Philippe Montanier ontslagen. Dat deelde algemeen directeur Alexandre Grosjean mee.

De nederlaag tegen Sint-Truiden was al de vierde op rij en daarvoor werd er vier keer op rij gelijkgespeeld. In de stand is Standard naar de elfde plaats weggezakt, met 25 punten.

De laatste zege van de club dateert van 1 november toen het met 1-0 won van Oostende.

'Ik heb Montanier en zijn assistent net gezegd dat de samenwerking voorbij is', vertelde Grosjean op de persconferentie na de match. 'Na acht wedstrijden zonder zege en vier nederlagen op rij, waarvan de laatste twee tegen de rode lantaarn, in eigen huis dan nog, was zijn positie onhoudbaar geworden. Voor het duel met STVV hadden we al beslist dat het zijn laatste kans zou worden. Ik ben me er goed van bewust dat het niet allemaal de schuld van de coach is - je wint samen en je verliest samen - maar iets moest er gebeuren. In het belang van de club was het nodig om deze beslissing te nemen. We hopen daardoor uit deze vicieuze cirkel te geraken.'

Opvolger tegen 4 januari

'We willen zo snel mogelijk een opvolger aanstellen en hebben wel al enkele contacten gelegd, maar nu is het nog wat vroeg om het daarover te hebben. Er zijn verschillende pistes. Op 4 januari starten de trainingen weer en dan willen we een nieuwe trainer hebben, maar we gaan niets overhaast beslissen.'

Montanier volgde in juni Michel Preud'homme op bij Standard. Voordien stond de 56-jarige Fransman bij Valenciennes (2009-2011), Real Sociedad (2011-2013), Rennes (2013-2016), Nottingham Forest (2016-2017) en Lens (2018-2020) aan het roer.

De nederlaag tegen Sint-Truiden was al de vierde op rij en daarvoor werd er vier keer op rij gelijkgespeeld. In de stand is Standard naar de elfde plaats weggezakt, met 25 punten.De laatste zege van de club dateert van 1 november toen het met 1-0 won van Oostende. 'Ik heb Montanier en zijn assistent net gezegd dat de samenwerking voorbij is', vertelde Grosjean op de persconferentie na de match. 'Na acht wedstrijden zonder zege en vier nederlagen op rij, waarvan de laatste twee tegen de rode lantaarn, in eigen huis dan nog, was zijn positie onhoudbaar geworden. Voor het duel met STVV hadden we al beslist dat het zijn laatste kans zou worden. Ik ben me er goed van bewust dat het niet allemaal de schuld van de coach is - je wint samen en je verliest samen - maar iets moest er gebeuren. In het belang van de club was het nodig om deze beslissing te nemen. We hopen daardoor uit deze vicieuze cirkel te geraken.' 'We willen zo snel mogelijk een opvolger aanstellen en hebben wel al enkele contacten gelegd, maar nu is het nog wat vroeg om het daarover te hebben. Er zijn verschillende pistes. Op 4 januari starten de trainingen weer en dan willen we een nieuwe trainer hebben, maar we gaan niets overhaast beslissen.'Montanier volgde in juni Michel Preud'homme op bij Standard. Voordien stond de 56-jarige Fransman bij Valenciennes (2009-2011), Real Sociedad (2011-2013), Rennes (2013-2016), Nottingham Forest (2016-2017) en Lens (2018-2020) aan het roer.