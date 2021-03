Standard heeft zich zaterdag als eerste geplaatst voor de finale van de Beker van België. Een doelpunt van Selim Amallah (66.) volstond voor een nipte 0-1 zege in de halve finale tegen Eupen.

Beide ploegen gingen er vol voor aan de Kehrweg, maar waren te slordig in de opbouw. Op het halfuur was Muleka dicht bij de openingstreffer, maar zijn kopbal ging net naast. Meteen daarna bracht Eupen-doelman Defourny redding op een te centraal gemikt schot van Amallah. De Oostkantonners, die in de vorige ronde AA Gent uitschakelden, reageerden met enkele kansen die evenwel het doelkader misten.

Na de pauze zocht Eupen nadrukkelijk naar de openingstreffer. Peeters, die het leer wel met de hand meenam, bediende na een lange run Musona, die in één tijd tegen de lat knalde. Net toen de thuisploeg aanspraak op een voorsprong kon maken, trof Standard raak. Selim Amallah poeierde in de 66e minuut van aan de rand van de zestienmeter de bal in de winkelhaak. Een kopbal van Bokadi ging even later nipt naast. Amallah liet nog de 0-2 liggen, alleen voor Defourny kon hij zijn schot niet kadreren. Een echt slotoffensief van Eupen kwam er niet.

Standard, in de kwartfinales te sterk voor Club Brugge, staat voor de 18e keer in de bekerfinale. De Rouches, pas 12e in de competitie, hopen met de bekertrofee hun teleurstellend seizoen op te fleuren. Eupen greep naast een eerste ticket voor de eindstrijd.

Zondag speelt Anderlecht om 20u45 in het Lotto Park tegen Racing Genk in de tweede halve finale. De finale wordt gespeeld in het weekend van 24-25 april.

