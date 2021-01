Standard heeft donderdag nipt een 2-1 nederlaag kunnen vermijden bij KV Oostende. Merveille Bokadi (90.+4) lukte de 2-2 in de laatste seconde van de blessuretijd. Na een 12 op 12 lijdt Standard voor het eerst puntenverlies onder Mbaye Leye.

KV Oostende zat al vroeg op rozen. Na een lange ren legde Bataille de bal terug op Sakala, die in één tijd de netten deed trillen. Standard monopoliseerde bij momenten de bal, maar wist daar nauwelijks kansen uit te puren. KV Oostende prikte tegen via Gueye, maar Standard-doelman Bodart ging goed plat.

Bij de rust bracht Standard-coach Mbaye Leye Klauss en Amallah in en die invallers waren meteen beslissend. Amallah zette een een-tweetje op met Klauss en trapte op Hubert. In de herneming scoorde Balikwisha wel vanuit een scherpe hoek.

Standard leek de druk op te voeren, maar de kustploeg profiteerde van enkele foutjes bij de Rouches. Lestienne gleed weg, waarop Hjulsager een lange bal naar voren verstuurde. Cimirot ging de mist in bij zijn interceptie en legde de bal perfect in de loop van Sakala, die Bodart verschalkte en zijn elfde doelpunt van het seizoen maakte: 2-1. Een gekruist schot van de KVO-aanvaller ging vervolgens net naast. KV Oostende leek het slotoffensief te gaan overleven, tot Bokadi diep in de blessuretijd een lage voorzet van Siquet in doel devieerde.

Na 24 speeldagen staat Standard op de vierde plaats met 38 punten. KV Oostende telt twee punten minder en is zesde.

