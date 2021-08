Na drie jaar Italië is hij bij het grote publiek onbekend. Daouda Peeters keert nu via Standard terug naar België om zich een naam te maken in de Pro League.

Een terugkeer uit Italië verloopt vaak via Luik. Senna Miangue, Zinho Vanheusden en Samuel Bastien zijn daar de meest recente voorbeelden van. Daouda Peeters (22) hoopt in de voetsporen van die laatste twee te kunnen treden en zich een plaats te verwerven in het elftal van Mbaye Leye. Maandag verbond hij zijn lot aan Standard.

Peeters lag nog tot 2024 onder contract bij Juventus, maar hij zag dat hij geen toekomst had in Turijn. Zo werd hij deze transferperiode een doelwit van heel wat Belgische eersteklasseclubs. Hij werd eerst gecontacteerd door Zulte Waregem, maar het is uiteindelijk op Sclessin dat deze weinig bekende speler zich een naam zal moeten maken.

Voor het Luikse bestuur is de huur (met aankoopoptie) van Daouda Peeters een gok. In de eerste plaats omdat hij niet gratis is, maar ook omdat het moeilijk is om het potentieel in te schatten van een speler die slechts veertien minuten in het eerste elftal van Juventus speelde (tegen Cagliari op 29 juli 2020). Nadien ging het bergaf met hem, ook al had hij zijn plaats in de hiërarchie van de Jonge Duivels onder Johan Walem en nadien Jacky Mathijssen gedurende de laatste kwalificatiecampagne van de U21.

Peeters is met de bal aan de voet minder flamboyant dan een Orel Mangala of een Albert Sambi Lokonga, maar hij kan bogen op een indrukwekkende fysiek. Dat moet in de smaak vallen bij het Luikse publiek.

