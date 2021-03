Standard heeft zich donderdag ten koste van Club Brugge voor de halve finales van de Beker van België geplaatst. De Luikenaars versloegen de competitieleider met 1-0. Jackson Muleka scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd in de 49e minuut.

De Congolese spits besliste de partij op een voorzet van Joao Klauss, die hij via de deklat in doel knalde. Brugge beëindigde de wedstrijd met tien. Negen minuten voor tijd mocht Odilon Kossounou na een drieste tackle gaan douchen. Toch leek Brugge nog verlengingen uit de brand te slepen. David Okereke tikte de bal diep in blessuretijd in doel.

Scheidsrechter Nathan Verboomen keurde het doelpunt af wegens handspel van de mee opgerukte Simon Mignolet. Verboomen kwam op die beslissing terug, keurde het doelpunt toch goed, maar veranderde nogmaals van idee. Een VAR was er niet. Na de wedstrijd ontstond er meteen een opstootje en er zal nog heel wat discussie volgen.

Woensdag plaatsten Eupen en RSC Anderlecht zich al voor de kwartfinales, donderdag schakelde Racing Genk KV Mechelen met 4-1 uit. De halve finales, die dit jaar ook in één wedstrijd beslist worden, staan voor het weekend van 12 tot 14 maart op de kalender.

De Congolese spits besliste de partij op een voorzet van Joao Klauss, die hij via de deklat in doel knalde. Brugge beëindigde de wedstrijd met tien. Negen minuten voor tijd mocht Odilon Kossounou na een drieste tackle gaan douchen. Toch leek Brugge nog verlengingen uit de brand te slepen. David Okereke tikte de bal diep in blessuretijd in doel. Scheidsrechter Nathan Verboomen keurde het doelpunt af wegens handspel van de mee opgerukte Simon Mignolet. Verboomen kwam op die beslissing terug, keurde het doelpunt toch goed, maar veranderde nogmaals van idee. Een VAR was er niet. Na de wedstrijd ontstond er meteen een opstootje en er zal nog heel wat discussie volgen. Woensdag plaatsten Eupen en RSC Anderlecht zich al voor de kwartfinales, donderdag schakelde Racing Genk KV Mechelen met 4-1 uit. De halve finales, die dit jaar ook in één wedstrijd beslist worden, staan voor het weekend van 12 tot 14 maart op de kalender.