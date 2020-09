Standard en Zulte Waregem hebben zondagnamiddag op de zevende speeldag in de Jupiler Pro League op Sclessin 2-2 gelijkgespeeld.

Zulte Waregem kwam in Luik twee keer op voorsprong: ex-Rouche Jean-Luc Dompé opende na amper tien minuten de score voor de bezoekers, William Balikwisha stelde vlak na rust gelijk. Twee minuten later was de fusieclub echter opnieuw in het voordeel, na een rake kopbal van Jelle Vossen.

Het was bibberen tot in de slotfase voor Standard, dat de gelijkmaker van invaller Jackson Muleka pas negen minuten voor affluiten zag vallen.

De winnende treffer bleef echter uit, waardoor de generale repetitie voor het duel van donderdag niet geslaagd te noemen was. In de Play-offronde van de Europa League zakt dan het Hongaarse Fehervar naar de Vurige Stede af.

Essevee herpakt zich na de 0-6 blamage van vorige speeldag tegen Club Brugge. Met zeven punten gaan ze AA Gent voorbij en hangen ze onderin de middenmoot.

OH Leuven klopte zaterdagavond AA Gent thuis met 2-3. Eerder op de dag brak KV Mechelen de negatieve spiraal met een 2-0 zege tegen Sint-Truiden. Beerschot kreeg Waasland-Beveren pas in toegevoegde tijd klein met 3-2. Antwerp klopte Kortrijk op eigen veld met 1-3.

In de stand staan de Rouches met veertien punten op de derde plaats, maar ze kunnen zondag nog voorbijgestoken worden door RSC Anderlecht en Club Brugge, die op één punt volgen. Een door het coronavirus geteisterd Paars-wit ontvangt zondagnamiddag Eupen in het Astridpark, in de vooravond is er de Brugse derby tussen Club en Cercle. Zondagavond is er dan een derby in Henegouwen, tussen Moeskroen en leider Sporting Charleroi. De zevende speeldag wordt maandag afgesloten met het duel tussen Racing Genk en KV Oostende

