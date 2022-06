De Noor Ronny Deila wordt de nieuwe trainer van Standard. Dat bevestigen de Rouches maandag.

De 46-jarige Deila komt over van New York City FC uit de Amerikaanse Major League Soccer (MLS).

Standard beëindigde het afgelopen seizoen op een teleurstellende veertiende plaats en greep zo naast de play-offs. Luka Elsner verving begin oktober de ontslagen Mbaye Leye. De Sloveen moest op zijn beurt in april opstappen en werd ad interim vervangen door zijn assistent William Still.

✍ 𝙒𝙚𝙡𝙘𝙤𝙢𝙚 Ronny Deila 🇳🇴



📝 NEWS | 𝗥𝗼𝗻𝗻𝘆 𝗗𝗲𝗶𝗹𝗮 devient le nouveau T1 des Rouches 👉 https://t.co/kbXt2gOzPd 🔴⚪



📝 NEWS | 𝗥𝗼𝗻𝗻𝘆 𝗗𝗲𝗶𝗹𝗮 wordt de nieuwe T1 van de Rouches 👉 https://t.co/pnDH4y2s5Y 🔴⚪#RSCL #COYR pic.twitter.com/fb7AGgM0R1 — Standard de Liège (@Standard_RSCL) June 13, 2022

De 46-jarige Deila komt over van New York City FC uit de Amerikaanse Major League Soccer (MLS). Standard beëindigde het afgelopen seizoen op een teleurstellende veertiende plaats en greep zo naast de play-offs. Luka Elsner verving begin oktober de ontslagen Mbaye Leye. De Sloveen moest op zijn beurt in april opstappen en werd ad interim vervangen door zijn assistent William Still.